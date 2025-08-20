Reuters: Amazon pregătește prima tabletă Fire cu Android / Motivul pentru care își schimbă strategia

Amazon pregătește o schimbare semnificativă în gama sa de tablete Fire, urmând să renunțe la sistemul propriu Fire OS în favoarea Android, potrivit unor surse citate de Reuters. Proiectul intern poartă numele „Kittyhawk”, iar lansarea primei tablete cu Android este prevăzută pentru anul viitor.

De la debutul tabletelor Fire în 2011, compania a folosit o versiune modificată de Android, care funcționa ca un sistem de operare distinct, limitând însă compatibilitatea cu aplicațiile obișnuite din ecosistemul Google. În consecință, utilizatorii au reclamat lipsa accesului la unele aplicații și la cele mai noi versiuni de Android, iar dezvoltatorii au fost nevoiți să creeze versiuni separate pentru magazinul propriu de aplicații al Amazon.

„Consumatorii s-au plâns mereu că nu au acces la cele mai noi versiuni de Android sau la unele aplicații, deoarece Amazon a folosit propriul magazin,” a explicat Jitesh Ubrani, analist la firma de cercetare IDC. „Pentru dezvoltatori, asta a însemnat muncă suplimentară într-o perioadă în care multe aplicații sunt gratuite.”

Noua strategie marchează o schimbare de abordare pentru compania americană, care până acum a preferat să își dezvolte intern produsele software, evitând colaborarea cu terți. Trecerea la Android ar putea face tabletele Fire mai atractive pentru consumatori, întrucât ar oferi compatibilitate mai mare cu dispozitivele Android existente și cu magazinul Play.

Potrivit informațiilor obținute de Reuters, prima tabletă cu Android ar putea avea un preț în jur de 400 de dolari, aproape dublu față de actualul model de top Fire Max 11, care costă 230 de dolari. Prin comparație, iPad-urile Apple sunt disponibile la prețuri între 350 și 1.200 de dolari. Sursele nu au oferit însă detalii privind specificațiile tehnice ale noului model, precum dimensiunea ecranului, capacitatea de memorie sau calitatea difuzoarelor.

În prezent, Amazon se află pe locul patru în topul mondial al vânzărilor de tablete, cu o cotă de 8% în trimestrul al doilea, conform datelor IDC. Pe primele locuri se situează Apple, cu 33,1%, și Samsung, cu 18,7%, în timp ce Lenovo ocupă poziția a treia, cu 8,2%.

Tabletele Fire au fost concepute ca dispozitive accesibile, vândute adesea aproape de prețul de producție, pentru a încuraja consumul de conținut digital din ecosistemul Amazon – de la e-bookuri la filme și muzică. Strategia a dus la vânzări consistente, dar și la compromisuri privind calitatea ecranului, autonomia bateriei și performanța generală.

Trecerea la Android nu este prima încercare a Amazon de a concura pe segmentul dispozitivelor mobile. În 2014, compania a lansat smartphone-ul Fire Phone, însă acesta a eșuat pe piață, în parte din cauza sistemului Fire OS și a prețului ridicat. Amazon a renunțat rapid la proiect, asumând pierderi de aproximativ 170 de milioane de dolari.

Noua orientare vine într-un context în care Amazon și-a arătat recent deschiderea spre colaborări externe. Compania a investit în startup-ul Anthropic, iar software-ul de inteligență artificială Claude este folosit în prezent ca bază pentru asistentul vocal Alexa+ și pentru chatbotul intern Cedric.

Conform surselor citate, Amazon are în plan și lansarea unor modele mai accesibile de tablete care vor utiliza sistemul Vega, bazat pe Linux și deja prezent pe unele dispozitive Fire TV. Pe termen mediu, însă, întreaga gamă de tablete Fire ar urma să fie trecută pe Android.

Amazon nu a comentat informațiile, invocând politica de a nu răspunde la „zvonuri sau speculații”.