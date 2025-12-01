Comisia Europeană intenționează să impună electrificarea piețelor de închiriere auto și de mașini de serviciu până în 2030, într-o mișcare pe care directorii din industrie au criticat-o ca fiind „o interdicție ascunsă” a mașinilor pe benzină, relatează Financial Times.

Propunerea privind impunerea unei cote pentru marile întreprinderi de a cumpăra în principal vehicule electrice este de așteptat să fie făcută în același timp cu planul Bruxelles-ului de a relaxa interdicția din 2035 privind motoarele cu ardere internă, pe 10 decembrie, potrivit a două persoane care au cunoștință despre discuții.

„Această cotă [pentru flotele corporative] ar duce de fapt la o interdicție mult mai timpurie a vehiculelor cu motor cu ardere internă”, a declarat Nico Gabriel, directorul operațional al companiei germane de închiriere de mașini Sixt.

„Pare să fie un fel de joc cu două tăișuri. Aceasta este o interdicție ascunsă a benzinei”, a declarat un oficial al unui important producător de automobile.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut din ecologizarea flotelor corporative o parte esențială a agendei sale pentru al doilea mandat, după ce a fost realeasă anul trecut.

Discuțiile sunt în plină evoluție și ar putea exista modificări de ultim moment, industria și mai multe state membre solicitând retragerea propunerii, au declarat persoanele respective pentru FT.

Într-o scrisoare adresată vineri lui Von der Leyen, cancelarul Friedrich Merz a declarat că Germania va „respinge o cotă legală generală” pentru flotele corporative și a solicitat Bruxelles-ului să renunțe la interdicția privind benzina din 2035.

În loc de un singur obiectiv la nivelul UE, Bruxelles-ul ia în considerare și impunerea de cote la nivel național, oferind o anumită flexibilitate statelor membre, a adăugat una dintre persoane.

Cota ar putea fi voluntară sau ar putea reprezenta obiective recomandate pentru a menține statele membre la un anumit nivel, potrivit oficialilor UE. Șase din zece mașini vândute în Europa sunt flote corporative, iar pentru unii producători auto, acest segment reprezintă până la jumătate din vânzările lor anuale.

Grupurile de campanie pentru mediu, precum Transport & Environment, susțin că o tranziție ecologică mai rapidă a mașinilor pentru companii este crucială pentru atingerea obiectivului pentru 2035, deoarece acestea reprezintă peste 70% din emisiile mașinilor noi.

Pe lângă afectarea vânzărilor de mașini pe benzină ale grupurilor auto, producătorii de mașini și operatorii de flote corporative avertizează că, fără o infrastructură de încărcare mai dezvoltată, capacitate de rețea și cerere din partea consumatorilor finali, planul ar duce la o scădere a cifrei de afaceri a flotelor corporative și la răsturnarea modelelor de leasing.

„Industria auto europeană ar fi mai mică, iar vârsta medie a flotelor ar crește semnificativ”, a declarat Thomas Becker, vicepreședinte pentru strategie de sustenabilitate și mobilitate la BMW.

„Asta înseamnă că impactul reducerii emisiilor de carbon va fi diluat masiv, deoarece o parte mai mare din kilometrajul total va fi parcursă cu mașini mai vechi cu motor cu ardere internă”, a adăugat el.

Richard Knubben, director general la Leaseurope, care reprezintă companiile europene de leasing și închiriere de automobile, a avertizat, de asemenea, că dacă clienții vor păstra vehiculele mai mult timp și achizițiile de mașini vor scădea, acest lucru va afecta și prețurile mașinilor electrice second-hand.

„Există această idee [greșită] că… dacă vom introduce mai multe vehicule electrice pe piața second-hand, prețurile vor scădea și toată lumea va fi fericită”, a spus Knubben. În schimb, valorile scăzute de revânzare ale vehiculelor electrice ar crește costurile de finanțare pentru cumpărătorii corporativi, crescând prețurile inițiale de leasing și, în cele din urmă, încetinind adoptarea acestora, a spus el.

Von der Leyen a luat în considerare anterior impunerea unui mandat total privind vehiculele electrice pentru flotele corporative până la sfârșitul deceniului. Însă UE a atenuat ușor propunerea, reducând-o la mai puțin de 100%, în fața opoziției puternice din partea statelor membre precum Germania și Italia, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile.

Potrivit Leaseurope, rata de adoptare a vehiculelor electrice pentru membrii săi a fost de 23% anul trecut, comparativ cu aproape 13% pentru toate vehiculele vândute în Europa.

„Corporațiile au fost înaintea pieței de retail în ceea ce privește electrificarea, dar impunerea unui număr prea mare de vehicule electrice în flota corporativă riscă să distorsioneze semnificativ piața auto, fără a aborda barierele reale care limitează adoptarea vehiculelor cu emisii zero”, a declarat John Saffrett, director general adjunct al grupului de leasing auto Ayvens.