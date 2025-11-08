Publicația britanică Top Gear a realizat un test extins cu Dacia Bigster Hibrid, parcurgând peste 5.000 de kilometri în diverse condiții de drum. Într-o lună, SUV-ul românesc a fost condus pe trasee lungi între Lincolnshire, Glasgow, Manchester, Oxford și Birmingham, dar și pe rute scurte în jurul Londrei.

Performanță și sistem hibrid

Modelul Bigster testat a fost echipat cu motorizarea hibridă de 1,8 litri dezvoltată de Horse Technologies. Ansamblul combină un motor pe benzină de 107 CP cu două unități electrice – una principală de 50 CP și un demaror/generator – alimentate de o baterie de 1,4 kWh. Cutia de viteze fără ambreiaj oferă patru rapoarte pentru motorul termic și două pentru cel electric, trecerea între modurile de rulare fiind descrisă ca foarte lină.

Pornirea are loc întotdeauna în mod electric, iar sistemul de frânare recuperează eficient energia. Jurnaliștii notează că în mediul urban mașina rulează în mare parte în regim EV, în timp ce pe autostradă consumul s-a menținut la aproximativ 5,5 litri/100 km.

Costuri și poziționare

Versiunea testată, cu un preț de 26.000 de lire sterline, este considerată o ofertă competitivă raportat la alte SUV-uri hibride de dimensiuni similare. Potrivit autorului testului, reacția celor care află prețul este una de surpriză, întrucât mașina “pare cu cel puțin 10.000 de lire mai scumpă”.

Critici

Printre observațiile mai puțin favorabile, Top Gear menționează confortul scaunelor pentru persoanele mai corpolente, câteva zgomote minore provenite de la ornamentele din bord și calitatea modestă a camerei de marșarier.

Verdictul Top Gear

După o lună de utilizare intensă, concluzia testerilor britanici este pozitivă. Dacia Bigster Hibrid impresionează prin sistemul de propulsie, eficiența consumului și raportul calitate-preț. “În general, este greu să nu fii impresionat”, notează autorul, considerând modelul un exemplu reușit al noii generații de SUV-uri Dacia.

