FOTO Škoda va dezvălui în vară modelul Peaq, cel mai mare SUV electric al mărcii

Škoda va lansa în această vară modelul Peaq, cel mai mare SUV electric din portofoliul producătorului ceh, conform unui comunicat de presă al companiei. Noul model reprezintă versiunea de serie a conceptului Vision 7S și va avea configurație cu șapte locuri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Peaq este gândit ca echivalent electric al actualului Škoda Kodiaq și va concura direct cu alte SUV-uri electrice de dimensiuni similare, precum Peugeot e-5008 și Mercedes-Benz GLB electric.

Platformă MEB și design „Modern Solid”

Reprezentanții Škoda au precizat că Peaq va respecta filosofia „Simply Clever”, aplicată de marcă din 2003, și va adopta noul limbaj de design „Modern Solid”. Șeful departamentului de design, Oliver Stefani, a declarat că modelul de serie va prelua principalele elemente ale conceptului Vision 7S.

Potrivit publicației Autocar, versiunea de producție a SUV-ului va fi construită pe platforma MEB a grupului Volkswagen, utilizată deja pentru mai multe modele electrice din portofoliul grupului.

Lansare până la finalul anului și poziționare peste Enyaq

Autocar relatează că, deși data exactă a prezentării nu a fost anunțată, Škoda estimează că Peaq va ajunge în showroom-uri până la sfârșitul acestui an. Directorul de vânzări și marketing al companiei, Martin Jahn, nu a oferit informații privind prețul, însă a confirmat că acesta va fi mai mare decât cel al modelului Enyaq, care pornește în România de la 42.900 de euro.

Această poziționare ar putea plasa Škoda Peaq într-o categorie de preț superioară față de actualele modele electrice ale mărcii.