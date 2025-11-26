Cetăţenii care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a-şi obţine datele de conectare la platforma electronică, prevede un proiect de lege iniţiat de deputatul USR Radu Miruţă, ministru al Economiei, şi care a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, scrie News.ro.

Înmatricularea vehiculelor a fost trecută în mediul online în anul 2024, dar nu în totalitate, pentru că oamenii tot au mai trebuit să facă un drum la ghişeu pentru a obţine datele de conectare la platformă.

Radu Miruţă a încercat, în calitate de deputat, să corecteze această aberaţie, întâi la dezbaterea în comisii a OUG 38/2023 prin care a fost semi-digitalizată procedura înmatriculării, apoi prin depunerea unui proiect de lege separat, adoptat miercuri de Parlament, arată USR.

Concret, după ce legea va fi promulgată de preşedinte, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor va avea obligaţia să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet şi să furnizeze cetăţenilor datele de acces, printr-un flux complet online.

”Le mulţumesc colegilor parlamentari care au înţeles că, fără digitalizare, chiar şi cu paşi mici, România nu îşi poate accesa potenţialul. Am iniţiat acest proiect din opoziţie, mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut!

Este un act de igienă civică să «tăiem» din drumurile pe care cetăţenii le fac la ghişee, atunci când putem construi alternativa. Le mulţumesc colegilor din MAI care depun eforturi vizibile pentru ca această lege să devină practică obişnuită în România!”, a declarat Radu Miruţă, deputat USR şi ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.