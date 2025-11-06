Comisia Europeană intenționează să anunțe în decembrie crearea unei noi categorii de mașini electrice mici și accesibile, în efortul de a contracara concurența chineză și de a revigora piața europeană, a declarat un comisar al UE, citat de Reuters.

„Obiectivul producătorilor este de a introduce pe piață noi vehicule mici, cu prețuri cuprinse între 15.000 și 20.000 de euro, iar deoarece constrângerile de reglementare influențează și prețul, vom crea acest cadru de reglementare”, a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne, la Ziua Industriei Auto de la Paris.

El a adăugat că își propune ca noul cadru să fie inclus în anunțurile Comisiei din 10 decembrie.

Executivul de la Bruxelles a lucrat la crearea unei categorii intermediare între cvadriciclurile care cântăresc câteva sute de kilograme și toate celelalte mașini, astfel încât vehiculele electrice mici să nu mai fie obligate să includă la fel de multe echipamente și tehnologii de siguranță ca o mașină sedan mare. Până în prezent, calendarul unei astfel de reforme era incert.

Mai mulți producători de automobile au insistat pentru modificarea reglementărilor în vederea susținerii vânzărilor de vehicule electrice mici fabricate în Europa, într-un moment în care mărcile chinezești încep să câștige cote de piață pe teritoriul lor.

François Provost, CEO al Renault Group, a recomandat marți înghețarea reglementărilor din domeniul automobilelor în Europa pentru o perioadă de 10-15 ani, pentru a încuraja apariția acestei categorii, care ar include mașini cu o lungime de până la 4,2 metri.