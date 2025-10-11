Cât costă în România Tesla Model Y Standard? SUV-ul ce concurează cu VW ID.4 și Kia EV6 și-a pierdut identitatea vizuală

Tesla introduce în România versiunea de bază a SUV-ului său electric, Model Y Standard. Noul model promite o autonomie WLTP de 534 km și un consum mediu de doar 13,1 kWh/100 km, păstrând performanțele și siguranța caracteristice gamei.

Prin lansarea versiunii Model Y Standard, Tesla intră într-o competiție directă cu cele mai populare SUV-uri electrice din Europa. Cu un preț de 39.990 euro, Model Y se aliniază perfect cu Volkswagen ID.4, care pornește de la 39.228 euro cu TVA, și se poziționează semnificativ sub Kia EV6, oferită de la 50.239 euro.

Design refăcut, dar cu o identitate vizuală estompată

Tesla a redesenat atât partea frontală, cât și cea posterioară a SUV-ului. Bara de protecție față a fost simplificată, iar LED-ul orizontal care unea farurile a dispărut, fiind înlocuit de două blocuri optice separate, mai înguste. Spatele renunță și el la bara luminoasă continuă și la inscripția distanțată „T E S L A”.

În ansamblu, noul design pare mai curat, dar mulți fani ai mărcii consideră că mașina și-a pierdut o parte din identitatea vizuală care o făcea ușor de recunoscut. Tesla a optat pentru un look mai neutru, cu linii simple și detalii minimaliste.

Modelul rulează pe noile jante Aperture de 18 inci, cu capace aero negre, concepute pentru eficiență maximă. Tesla promite o suspensie recalibrată pentru confort, direcție reglabilă manual și materiale textile durabile în habitaclu. Sistemele de asistență rămân aceleași: Autopilot, frânare automată de urgență, cameră 360° și actualizări software over-the-air.Prețurile oficiale în România

Tesla a publicat lista actualizată de prețuri pentru gama Model Y

Gama Tesla Model Y pentru România începe cu versiunea Standard, disponibilă la 39.990 euro, urmată de Model Y Long Range RWD la 49.990 euro, Model Y Long Range AWD la 52.990 euro, iar vârful de gamă, Model Y Performance, este oferit la 61.990 euro.

Livrările pentru România vor începe în noiembrie 2025, toate versiunile europene fiind produse la Gigafactory Berlin-Brandenburg.