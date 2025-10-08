FOTO Tesla a lansat Model 3 și Model Y „Standard” / Prețuri de la 39.000 de dolari pentru cea mai ieftină Tesla

Tesla a lansat versiuni noi pentru cele mai mici modele ale sale. Model 3 și Model Y sunt acum disponibile în versiuni Standard, la diferențe de preț de 5.000 de dolari mai puțin decât modelul de bază anterior. Publicația Motor1 vorbește despre un preț de lansare pentru crossover-ul electric de 41.630 de dolari, inclusiv taxele de transport.

Care sunt diferențele între nivelele de echipare

O să vorbim mai mult despre Model Y Standard, pentru că aici sunt cele mai mari modificări. În mare, aceleași modificări de pe crossover se regăsesc și în modelul compact. Respectiv, acoperișul panoramic, scaunele din piele și, pentru Model Y, barele de lumină din față au dispărut. În schimb, au fost montate un acoperiș metalic, tapițerie textilă și două faruri separate.

Cu toate acestea, sedanul pare să fi păstrat acoperișul din sticlă, potrivit imaginilor puse la dispoziție de Tesla.

Cumpărătorii vor trebui să se descurce și fără unele caracteristici de confort. Volanul este reglabil manual, ventilația a fost eliminată din scaunele din față, iar scaunele din spate încălzite nu mai sunt disponibile. Tesla a renunțat și la ecranul tactil din spate de 8,0 inch, deși ecranul tactil central familiar de 15,4 inch rămâne în față.

Modelul Y Standard are jante de 18 inch, iar jantele de 19 inch sunt disponibile la un cost suplimentar de 1.500 USD. Opțiunile de vopsire sunt limitate la trei culori de bază: Stealth Grey (inclus), Pearl White (+1.000 USD) și Diamond Black (+1.500 USD).

Varianta Standard oferă cea mai mică autonomie din gamă

În ceea ce privește autonomia, Modelul Y Standard oferă o autonomie estimată de 516 km cu o singură încărcare, la fel și pentru Model 3 Standard. Modelele sunt echipate cu un singur motor electric montat în spate și o baterie puțin mai mică, de 69,5 kWh, care produce 300 de cai putere și fac sprintul 0-100 km/h în 6,8 secunde. În comparație, Modelul Y Long Range oferă o autonomie de 574 km și și face sprintul 0-100 km/h în în 5,7 secunde. Deci, deși versiunea Standard sacrifică o parte din autonomie și viteză, diferența nu este atât de dramatică.

Chiar și cu toate opțiunile selectate (fără a include accesoriile instalate de dealer), Modelul Y Standard ajunge la un preț maxim de 53.630 de dolari. Acest preț este în continuare semnificativ mai mic decât cel al Modelului Y Performance, care pornește de la aproape 60.000 de dolari. Deși nu este mult așteptatul Tesla sub 30.000 de dolari, noul Model Y Standard rămâne o opțiune foarte avantajoasă.

Modelele nu sunt momentan disponibile pentru comandă în România.

Specificațiile versiunilor Standard de Model 3 și Model Y

Baterie: 69,5 kWh

Motor: electric, tracțiune spate, 300 CP, aprox. 420 NM cuplu motor maxim

Autonomie: 516 km

Încărcare: maximum 225 kW

Performanță Model 3: 0-100 km/h în 5,8 secunde Model Y: 0-100 km/h în 6,8 secunde

Masă Model 3: 1.705 kg Model Y: 1.842 kg

Portbagaj Model 3: maximum 680 de litri Model Y: maximum 2.095 de litri

