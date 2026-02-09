Renault și Dacia domină piața GPL, dar motorul are zilele numărate

Renault și Dacia sunt în prezent lideri pe piața motoarelor pe GPL din Europa, cu vânzări anuale de peste 310.000 de unități, majoritatea reprezentate de modelele Dacia.

Această bicombustibilitate, combinând GPL și benzină, permite în special Dacia să reducă emisiile medii de CO2 ale flotei sale, o necesitate în contextul limitelor stricte impuse de Uniunea Europeană.

Totuși, grupul francez nu vede un viitor pe termen lung pentru GPL, iar motorizarea va dispărea din portofoliul Renault și Dacia după 2030, conform declarațiilor lui Frank Marotte, șeful de produse Dacia, citat de publicația Automobile Magazine.

GPL-ul, o soluție de tranziție

Deși GPL rămâne o opțiune profitabilă pentru Dacia, oferind avantaje în omologarea emisiilor, motorul nu mai reprezintă o soluție sustenabilă pe termen lung. „GPL-ul este cu siguranță una dintre soluțiile potrivite pentru perioada de tranziție, dar nu va putea să facă față traiectoriei europene care solicită un mix tot mai mare de mașini electrice”, explică Marotte.

În prezent, utilizarea GPL ajută marca să mențină emisiile medii de CO2 sub limitele europene, ceea ce face ca acest combustibil să rămână relevant până la apariția noilor modele electrice.

Dacia a eliminat deja motoarele diesel din portofoliu, iar oferta actuală se concentrează pe benzina și GPL/fără plumb. Motoarele mici pe benzină, considerate de bază și cu preț redus, sunt așteptate să dispară înainte de 2035 dacă marca vrea să rămână competitivă pe piața europeană, lăsând loc unui portofoliu tot mai electrificat.

„Pentru GPL, însă, termenul limită este mai apropiat: anul 2030. Este o ofertă care nu va depăși acest prag pe Vechiul Continent”, a confirmat Frank Marotte.

Popularitatea GPL în Europa

În ciuda perspectivei de eliminare, GPL-ul rămâne încă un combustibil apreciat și profitabil în Europa. Din cele aproximativ 350.000 de vehicule GPL vândute anul trecut pe continent, Renault și Dacia dețin aproape 89% din piață, majoritatea fiind modele Dacia.

Printre acestea se numără și versiunea recentă 4×4 GPL, destinată piețelor din Europa de Est, unde tracțiunea integrală este foarte apreciată. Cele mai mari piețe pentru GPL rămân însă țările din sudul Europei: Spania, Italia, Franța și Portugalia, la care se adaugă România și Polonia, unde infrastructura de distribuție este în creștere.

Pe termen mediu, Dacia își concentrează eforturile pe electrificare. Modelul electric de oraș și viitorul Sandero cu baterie sunt pași importanți pentru reducerea emisiilor și alinierea la cerințele UE. Această tranziție va face ca motoarele pe GPL să devină tot mai marginale, rămânând doar un sprijin temporar în procesul de electrificare a flotei.