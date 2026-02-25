Utilizatorii care intenționează să își schimbe operatorul de telefonie prin portarea numărului trebuie să verifice dacă perioada minimă contractuală a expirat, deoarece procesul nu anulează obligațiile asumate prin contractul existent, avertizează într-un comunicat Adminsitrația Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Instituția subliniază că portarea, procedura prin care un client își păstrează numărul de telefon atunci când trece la un alt furnizor, poate duce la încetarea contractului actual, dar nu elimină automat eventualele penalități pentru reziliere anticipată.

Penalități dacă contractul este în derulare

Potrivit autorității, majoritatea ofertelor de telefonie includ o perioadă minimă contractuală, stabilită pentru ca operatorii să își recupereze costurile legate de reduceri, beneficii promoționale sau echipamente oferite clienților.

Această perioadă nu poate depăși 24 de luni, conform legislației în vigoare. Dacă abonatul decide să înceteze contractul înainte de expirarea acesteia — inclusiv prin portarea numărului — operatorul poate solicita plata unor penalități.

ANCOM precizează că beneficiile oferite la semnarea contractului nu se limitează la telefoane subvenționate, ci pot include și planuri tarifare promoționale, instalări gratuite sau alte facilități comerciale.

Termenul legal pentru finalizarea portării

După depunerea cererii, transferul numărului către noul operator trebuie realizat într-un interval care nu poate depăși 25 de zile. Utilizatorii pot solicita ca portarea să fie efectuată după o anumită dată, de exemplu după expirarea perioadei contractuale.

Autoritatea recomandă ca, înainte de depunerea cererii, clienții să consulte contractul în vigoare sau să contacteze furnizorul actual pentru a afla exact condițiile de încetare a serviciilor.

Deși penalitățile pot fi aplicate, acestea nu sunt obligatorii în toate cazurile. ANCOM menționează că operatorul poate renunța la ele în urma unei negocieri directe cu clientul, în special dacă acesta migrează către un alt furnizor din același grup sau acceptă anumite condiții.

În cazul problemelor apărute pe parcursul procesului de portare, utilizatorii trebuie să se adreseze mai întâi operatorului la care doresc să se transfere (furnizorul acceptor). Dacă situația nu este rezolvată, se pot adresa ANCOM prin mecanismele oficiale de reclamație.

Aspectele legate de valoarea penalităților sau modul lor de calcul țin însă de protecția consumatorilor și pot fi contestate la ANPC sau în instanță.

ANCOM este instituția responsabilă de reglementarea pieței comunicațiilor electronice, a serviciilor poștale și a unor servicii digitale în România, având rolul de a proteja interesele utilizatorilor și de a supraveghea funcționarea corectă a pieței.