Vodafone România a anunțat un parteneriat cu Satellite Connect Europe pentru testarea, în vara anului 2026, a serviciilor de conectivitate satelitară cu acces deschis de tip „direct to device” (D2D) pe piața locală, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Inițiativa marchează primul pas dintr-o colaborare mai amplă între cele două companii, care își propun să asigure acoperire satelitară continuă pentru utilizatori individuali, companii și instituții publice din România.

Smartphone-urile vor putea comuta automat între semnalul terestru și cel transmis prin satelit

Prin integrarea capacității satelitare direct în rețelele 4G și 5G existente, smartphone-urile vor putea comuta automat între semnalul terestru și cel transmis prin satelit. În acest fel, utilizatorii ar urma să rămână conectați inclusiv în zonele care, în prezent, nu beneficiază de acoperire mobilă.

Reprezentanții companiei susțin că soluția va contribui, pe termen lung, la diminuarea decalajelor de acoperire și la creșterea siguranței comunicațiilor, în special în comunitățile rurale sau izolate. De asemenea, serviciile de urgență ar putea menține legătura în timpul fenomenelor meteo extreme, al unor incidente majore sau în eventualitatea unor crize cu impact transfrontalier.

Dezvoltarea acestor servicii satelitare se va face în conformitate cu mecanismele europene

Vodafone precizează că dezvoltarea acestor servicii satelitare se va face în conformitate cu mecanismele europene de reglementare și cu normele privind utilizarea spectrului radio. În acest sens, Vodafone și Satellite Connect Europe vor colabora cu operatori mobili din Europa, instituții ale Uniunii Europene și state membre pentru a crea un cadru armonizat la nivel european pentru serviciile D2D, care să includă proceduri de autorizare simplificate.

Vodafone este un grup de telecomunicații activ în Europa și Africa, care oferă servicii mobile și fixe pentru peste 360 de milioane de clienți. Compania operează rețele în 15 țări, investește în alte cinci și are parteneriate cu operatori mobili din peste 40 de state.

Satellite Connect Europe, cu sediul în Luxemburg, este un joint-venture între Vodafone și AST SpaceMobile, înființat pentru a furniza operatorilor europeni servicii de conectivitate satelitară direct pe dispozitiv, sigure și reziliente. Compania are ca obiectiv extinderea acoperirii rețelelor mobile, păstrând în același timp controlul operatorilor asupra relației cu clienții și asupra datelor acestora, și sprijină consolidarea infrastructurii critice de comunicații la nivel european.