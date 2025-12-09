Compania germană de taxi INTAX a anunțat un pachet de conversie într-un taxi pentru SUV-ul românesc Dacia Duster. Potrivit intax.de, modelul românesc este un vehicul „fiabil, economic, care oferă mult spațiu și confort”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Taxiurile germane sunt faimoase pentru culoarea bej „fildeș”, dar și pentru faptul că, în general, sunt sedanuri cu mult spațiu la interior. Cel mai adesea, taxi-urile germane sunt Mercedes, Volkswagen, Toyota și Skoda. Acum intră pe piață și marca românească Dacia.

Pentru 3.150 de euro, Intax va instala pe un Duster:

folie auto ivory deschis (opțional cu folie de protecție a vopselei TPU colorată);

preinstalare taximetru/odometru;

sistem de alarmă de urgență;

tapițerie din piele;

indicator pe plafon.

Compania anunță că toate echipamentele provin dintr-o singură sursă și sunt complet și ușor reversibile folosind sistemul de modernizare INTAX.