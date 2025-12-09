Compania germană de taxi INTAX a anunțat un pachet de conversie într-un taxi pentru SUV-ul românesc Dacia Duster. Potrivit intax.de, modelul românesc este un vehicul „fiabil, economic, care oferă mult spațiu și confort”.
Taxiurile germane sunt faimoase pentru culoarea bej „fildeș”, dar și pentru faptul că, în general, sunt sedanuri cu mult spațiu la interior. Cel mai adesea, taxi-urile germane sunt Mercedes, Volkswagen, Toyota și Skoda. Acum intră pe piață și marca românească Dacia.
Pentru 3.150 de euro, Intax va instala pe un Duster:
- folie auto ivory deschis (opțional cu folie de protecție a vopselei TPU colorată);
- preinstalare taximetru/odometru;
- sistem de alarmă de urgență;
- tapițerie din piele;
- indicator pe plafon.
Compania anunță că toate echipamentele provin dintr-o singură sursă și sunt complet și ușor reversibile folosind sistemul de modernizare INTAX.