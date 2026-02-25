Un raport speculativ despre impactul inteligenței artificiale asupra economiei globale a devenit viral și a amplificat volatilitatea pe piețele financiare, pe fondul temerilor legate de efectele disruptive ale tehnologiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Documentul, realizat de firma independentă de analiză Citrini Research, descrie un scenariu ipotetic pentru anul 2028 în care adoptarea accelerată a inteligenței artificiale provoacă o recesiune severă și șomaj în masă, declanșând turbulențe pe bursele internaționale.

Potrivit analizei, rata șomajului din Statele Unite ar putea ajunge la 10,2% ca urmare a concedierilor pe scară largă generate de automatizarea rapidă a activităților administrative, a serviciilor digitale și a unor modele de afaceri bazate pe software. În acest scenariu, incapacitatea gospodăriilor de a-și plăti ipotecile și creditele ar produce efecte în lanț asupra sistemului financiar, inclusiv blocarea piețelor de credit și scăderea accentuată a acțiunilor.

Raportul a circulat intens în rândul investitorilor într-un moment în care piețele deja dădeau semne de neliniște cu privire la evaluările ridicate ale companiilor din sectorul tehnologic. În consecință, acțiunile firmelor de software și ale companiilor considerate vulnerabile la automatizare au fost vândute masiv, indicele american al acestor companii înregistrând o scădere de aproximativ 24% de la începutul anului.

Autorul raportului, analistul Alap Shah, descrie un cerc vicios în care creșterea capacităților IA reduce nevoia de forță de muncă, concedierile scad consumul, iar companiile accelerează automatizarea pentru a-și menține profitabilitatea. Temeri similare au fost exprimate și de antreprenori din domeniul tehnologic. Otherside AI, companie condusă de CEO-ul Matt Shumer, a publicat analize care sugerează că impactul IA asupra economiei ar putea depăși perturbările produse de pandemia din 2020.

Rotație masivă între sectoare

Deși indicii bursieri globali se mențin aproape de maxime istorice, raportul evidențiază o schimbare profundă în interiorul pieței. Investitorii se retrag din companiile de software și se orientează către sectoare considerate beneficiare directe ale boom-ului IA, precum producătorii de cipuri, centrele de date sau energia.

Indicele pentru software și servicii din cadrul S&P 500 a pierdut peste 30% față de maximul atins în 2026, în timp ce producătorii asiatici de semiconductori au înregistrat creșteri puternice. TSMC a avansat cu aproximativ 30% în aceeași perioadă, iar acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix s-au dublat, reflectând cererea uriașă pentru hardware necesar infrastructurii IA.

Strategii de piață afirmă că această divergență sugerează apariția unor „câștigători” și „perdanți” clari ai revoluției tehnologice: furnizorii de infrastructură prosperă, în timp ce modelele tradiționale de software sunt puse sub presiune.

Companii afectate de turbulențe

Scăderile s-au extins la numeroase firme menționate în raport ca fiind vulnerabile la automatizare, potrivit BFM TV. Printre acestea se numără companii de securitate cibernetică și software precum Datadog, CrowdStrike și Zscaler, fiecare pierzând peste 9% într-o singură sesiune. IBM a înregistrat cea mai slabă zi bursieră din ultimele două decenii.

Sectorul financiar nu a fost ocolit: American Express, KKR și Blackstone au scăzut, la fel ca managerii de active alternative Apollo Global Management și Blue Owl Capital. Companii din retail precum American Eagle Outfitters, Ralph Lauren și Yeti Holdings au fost de asemenea afectate.

Raportul menționează explicit și platforma de livrări DoorDash, argumentând că agenții IA ar putea elimina intermediarii umani și ar reduce drastic costurile. Fondatorul companiei, Andy Fang, a recunoscut public că industria va trebui să se adapteze la noile tehnologii.

Scenariul „PIB-ului fantomă”

Un element central al raportului este conceptul de „Ghost GDP” — o economie în care productivitatea crește accelerat datorită mașinilor, dar veniturile populației stagnează sau scad, deoarece automatizarea reduce numărul locurilor de muncă bine plătite.

Potrivit scenariului, angajații din sectorul „white collar”, care generează aproximativ 70% din consumul în SUA, ar fi cei mai afectați. Reducerea veniturilor acestora ar lovi piața imobiliară și creditarea, declanșând un efect de domino asupra economiei reale.

Raportul sugerează că punctul de cotitură ar putea apărea după ce agenții IA devin capabili să scrie cod, să negocieze contracte sau să administreze operațiuni complexe. Produse software întregi ar putea fi replicate în câteva săptămâni, iar companiile ar renegocia contractele sau ar internaliza serviciile.

O prognoză controversată

Autorii subliniază că documentul nu este o predicție, ci un exercițiu de analiză a riscurilor unei tranziții tehnologice prea rapide, fără mecanisme de adaptare socială și economică. Numeroși economiști consideră scenariul excesiv de pesimist, argumentând că revoluțiile tehnologice din trecut au creat în cele din urmă noi industrii și locuri de muncă.

Chiar și investitorii care iau în serios riscurile subliniază că inteligența artificială ar putea crește productivitatea globală și ar putea genera oportunități economice majore. Întrebarea centrală rămâne însă dacă beneficiile vor fi distribuite suficient de larg pentru a susține consumul și stabilitatea financiară.

Viralitatea raportului arată cât de sensibilă este piața la orice scenariu care sugerează că IA ar putea îmbogăți companiile, dar ar putea reduce cererea din economie. Această incertitudine — mai mult decât cifrele propriu-zise — pare să fi alimentat reacția investitorilor și volatilitatea recentă a burselor.