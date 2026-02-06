Peste 80% dintre contribuabilii care au interacționat cu chatbotul ANAF în prima săptămână de la lansare au cerut informații despre depunerea Declarației Unice, potrivit unui anunț făcut vineri de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Asistentul virtual, integrat în Spațiul Privat Virtual (SPV), a fost accesat de aproximativ 23.000 de persoane în primele șapte zile.

Datele centralizate de ANAF arată că cea mai mare parte a solicitărilor a vizat formularul 212, utilizat pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale. Interesul ridicat pentru acest subiect a fost evidențiat în analiza interacțiunilor utilizatorilor cu chatbotul ANA, instrument digital aflat încă în fază de testare.

Declarația Unică trebuie depusă de persoanele care au obținut venituri sau pierderi în anul 2025, atât din România, cât și din străinătate, din surse precum chirii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, tranzacții cu titluri de valoare sau instrumente financiare derivate, activități agricole, piscicultură ori silvicultură. Totodată, formularul este utilizat și de cei care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, inclusiv de persoanele fără venituri, care doresc să beneficieze de asigurare medicală.

ANAF precizează că declarația poate fi depusă fie direct de contribuabil, fie prin intermediul unui împuternicit sau curator, în baza unei împuterniciri legale. Termenul-limită pentru depunerea Declarației Unice aferente veniturilor realizate în 2025 este 25 mai 2026. În cazul celor care optează pentru plata contribuției de asigurări de sănătate, declarația poate fi depusă oricând pe parcursul anului.

Formularul 212 poate fi transmis online, prin Spațiul Privat Virtual sau portalul e-guvernare.ro, dar și în format fizic, la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. În cazul depunerii online, contribuabilul primește o recipisă electronică de validare sau nevalidare a documentului. Declarația poate fi corectată ulterior prin depunerea unei declarații rectificative.

Instituția subliniază că Declarația Unică este o declarație voluntară, prin care contribuabilul își autodeclară veniturile și obligațiile fiscale aferente. În situația în care aceasta nu este depusă, ANAF va transmite inițial o notificare prin SPV sau prin poștă. Dacă nici după notificare contribuabilul nu se conformează, autoritatea fiscală poate emite o decizie de impunere în termenul legal de prescripție de cinci ani.

Pentru sprijin suplimentar, ANAF a publicat pe site-ul propriu un ghid digital dedicat Declarației Unice, disponibil în secțiunea „Asistență contribuabili”. De asemenea, începând cu 6 februarie 2026, chatbotul ANA va putea fi accesat direct de pe portalul ANAF, extinzând astfel utilizarea sa dincolo de Spațiul Privat Virtual.

Potrivit instituției, interesul pentru asistentul virtual a fost ridicat încă din faza de testare: în prima săptămână au fost inițiate aproximativ 19.000 de conversații, care au generat peste 156.000 de mesaje. În medie, fiecare utilizator a petrecut circa 10 minute interacționând cu chatbotul.

În etapa actuală, asistentul virtual oferă informații generale despre închirierea bunurilor din patrimoniul personal, activități independente, depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală și a altor formulare. ANAF precizează însă că chatbotul nu poate răspunde încă tuturor tipurilor de întrebări și încurajează utilizatorii să transmită feedback, care va fi folosit pentru extinderea și îmbunătățirea funcționalităților.

Proiectul face parte din inițiativa „e-Services A.N.A.F.”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca obiectiv modernizarea administrației fiscale și creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin digitalizarea serviciilor publice.