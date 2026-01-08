FOTO Dacia Hipster, printre cele mai așteptate modele ale anului 2026 în Italia / Hipster, un concept „simplu și robust”

Dacia Hipster este unul dintre cele mai așteptate modele ale anului 2026, potrivit Corriere della Sera. În lista jurnaliștilor italieni se află și modele precum Fiat Giga Panda, noua generație de Alfa Romeo Tonale, primul Ferrari electric, dar și trei modele chinezești.

Ce îi atrage pe italieni la Dacia Hipster

Jurnaliștii susțin despre cel mai recent concept al Dacia că este o mașină „compactă, dar funcțională”. Cu o lungime de doar trei metri, 1,55 metri lățime și 1,53 metri înălțime, italienii sunt impresionați de volumul portbagajului care, cu scaunele rabatate, ajunge la maximum 500 de litri.

Corriere della Sera susține că Hipster se prezintă ca „un solid geometric, simplu și robust, cu roțile poziționate în cele patru colțuri”. Publicația mai transmite că prețurile ar fi nu doar mai mici decât cele pentru un Spring (16.000 de euro în România), ci și decât cele ale unei Dacia Sandero (15.490 de euro în România).

Alte modele așteptate pentru 2026

În lista de modele pe care italienii le așteaptă în 2026 se află pe primul loc Fiat Giga Panda. Acesta este o evoluție a Grande Panda, ce este proiectat a fi disponibil și în varianta de SUV coupé. Gama de motoare va include motorul de 1,2 litri, cu o putere de aproximativ 150 de cai putere și un motor electric integrat în transmisia automată cu 6 rapoarte.

Renault Twingo, model ajuns la a patra generație, va fi disponibil pentru comandă în 2026, momentan fiind disponibile doar precomenzile pentru modelul electric construit în Franța, dar nu și în România. Prețurile sunt preconizate a fi mai mici decât pentru o Dacia Spring în Franța, datorită etichetei „made in Europe” pe care noul Twingo o poartă.

Analizând și modelele din China, italienii așteaptă Leapmotor B05, un hatchback ce poate fi construit în Zaragoza, Spania. Totodată, BYD pregătește modelul Seal GT, un electric dezvăluit la Salonul Auto de la Beijing din 2024. Acestui grup se va alătura și Omoda 4, un crossover hibrid dezvoltat de grupul Chery.