General Motors renunță la visul hidrogenului / Toyota și Hyundai merg mai departe

General Motors a anunțat că va opri lucrările privind dezvoltarea noii generații de celule de combustie cu hidrogen din cadrul diviziei HYDROTEC. Decizia marchează o schimbare semnificativă de strategie pentru grupul american, care își va concentra resursele de cercetare și investițiile în baterii, tehnologia de încărcare și vehiculele electrice, domenii considerate cu un potențial comercial clar și o traiectorie solidă de creștere.

În timp ce GM își redirecționează atenția către electromobilitate, alți mari constructori, precum Toyota, Hyundai sau BMW, continuă să creadă în viitorul celulelor de combustie. Toyota Mirai și Hyundai Nexo sunt printre puținele modele cu hidrogen disponibile comercial, iar BMW testează iX5 Hydrogen pe piețele europene. Cu toate acestea, vânzările rămân limitate, în principal din cauza costurilor ridicate și a lipsei infrastructurii. În Europa, Germania și Olanda investesc în dezvoltarea unei rețele de alimentare, dar ritmul este lent comparativ cu expansiunea accelerată a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Hidrogenul, o promisiune dificil de susținut

Deși hidrogenul a fost considerat mult timp „combustibilul curat al viitorului”, General Motors admite că drumul spre un model de business sustenabil în acest domeniu este lung și plin de incertitudini. Costurile ridicate și lipsa infrastructurii de realimentare au frânat extinderea tehnologiei la scară largă. În prezent, potrivit Departamentului de Energie al SUA, în Statele Unite există doar 61 de stații de alimentare cu hidrogen, comparativ cu peste 250.000 de puncte de încărcare pentru vehicule electrice de nivel 2 sau superior.

Deși GM renunță la dezvoltarea celulelor de combustie pentru vehicule, compania nu abandonează complet tehnologia. Producția de celule de combustie pentru centre de date și generare de energie va continua prin Fuel Cell System Manufacturing LLC, o companie mixtă fondată împreună cu Honda. Această direcție vizează aplicații industriale unde hidrogenul rămâne o opțiune viabilă: generatoare de rezervă, echipamente miniere sau camioane grele.

Într-un context global dominat de tranziția către electromobilitate, General Motors își aliniază strategia cu tendințele pieței. „Ne concentrăm pe tehnologiile care au cea mai clară cale spre scalare și valoare pentru client”, se arată într-o declarație oficială a companiei. Cu alte cuvinte, accentul cade pe dezvoltarea de vehicule electrice, pe extinderea infrastructurii de încărcare și pe optimizarea costurilor de producție a bateriilor.