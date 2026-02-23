Uniunea Europeană ar putea accelera semnificativ tranziția la mașini electrice dacă va înăspri regulile pentru flotele auto ale companiilor, susține organizația de mediu Transport & Environment (T&E).

Într-un document publicat luni, grupul cere ca viitoarele cote pentru flotele deținute de companii să vizeze exclusiv vehiculele cu emisii zero — adică modele 100% electrice și cele alimentate cu hidrogen — și să excludă hibridele plug-in și alte vehicule cu emisii reduse.

Ținta propusă de T&E este ambițioasă: 69% din flotele corporative să fie formate din vehicule cu emisii zero până în 2030. În prezent, estimările indică un nivel de aproximativ 45%, potrivit Reuters.

Discuția vine după ce Comisia Europeană a propus, în decembrie, introducerea unor noi cote pentru vehiculele cu emisii zero și emisii reduse în cazul mașinilor și dubelor de companie, începând din 2030.

Propunerea a apărut în urma unor negocieri dificile cu industria auto, care au dus la o revizuire a planului inițial privind interzicerea vânzării de mașini noi cu motoare cu combustie din 2035.

T&E susține însă că includerea hibridelor plug-in în aceste cote ar dilua obiectivul climatic.

Organizația atrage atenția că emisiile reale ale acestor modele — care pot funcționa atât electric, cât și pe bază de combustibil fosil — sunt mai ridicate decât cele indicate în testele oficiale.

Motivul? Șoferii de mașini de serviciu primesc adesea carduri de combustibil și nu au un stimulent clar să încarce bateria. În practică, folosesc mai des motorul termic.

În aceste condiții, estimează T&E, vânzările de hibride plug-in în segmentul corporate s-ar putea mai mult decât dubla în următorii patru ani, dacă actuala propunere rămâne neschimbată.

Organizația merge mai departe și afirmă că reguli mai stricte pentru flotele marilor companii ar putea ajuta Uniunea Europeană să atingă peste jumătate din obiectivul său privind vânzările de vehicule electrice până în 2030. În plus, ar oferi un sprijin real producătorilor auto europeni.

Datele invocate sunt semnificative: flotele corporative reprezintă aproximativ 60% din mașinile noi și 90% din dubele noi vândute în blocul comunitar.

Potrivit T&E, propunerea actuală a Comisiei ar genera 1,2 milioane de vânzări suplimentare de mașini electrice fabricate în UE în 2030. Însă, spun reprezentanții organizației, acest volum s-ar baza în mare parte pe tendințe deja existente în piață și ar rămâne sub traiectoriile actuale din Belgia, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia și Suedia.

Prin comparație, scenariul mai ambițios propus de T&E ar putea ridica cifra la 1,9 milioane de unități.

Un alt punct sensibil este cel al subvențiilor. Organizația susține că Uniunea Europeană ar trebui să mențină planul de eliminare a facilităților pentru mașinile de companie pe benzină și motorină, subvenții care, potrivit estimărilor, depășesc 42 de miliarde de euro anual (echivalentul a 49,5 miliarde de dolari). Totodată, T&E propune ca beneficiile fiscale să fie limitate la vehiculele electrice produse în Europa, pentru a sprijini industria auto din regiune.

„Este în interesul industriei auto europene să facă acest lucru corect”, a declarat Sofie Grande y Rodriguez, manager Clean Fleets în cadrul T&E.