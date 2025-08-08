dark
General Motors va importa din China baterii pentru mașinile sale electrice / CATL va fi furnizor provizoriu pentru GM pentru următorii doi ani (Reuters)

Daniel Simion
8 august 2025
Sediul General Motors din Michigan
Sursa foto: BILL PUGLIANO / Getty images / Profimedia
General Motors va importa baterii de la gigantul chinez CATL pentru următorii ani. Conform informațiilor Reuters, aceasta este o soluție provizorie pentru următorii doi ani, în timp ce compania lucrează la fabricarea propriilor baterii cu costuri reduse, realizate cu ajutorul chimiei litiu-fier-fosfat (LFP).

Producătorul va lucra cu CATL „pentru a rămâne competitiv”

General Motors a declarat într-un comunicat de presă că producătorii auto americani „depind de furnizori străini pentru aprovizionarea cu baterii LFP și licențiere”. Acesta este un tip de baterii care este mai ieftin, mai sigur și are o durată mai lungă de viață decât cele litiu-ion. Pentru a rămâne competitiv pe piața americană, GM va achiziționa „temporar” aceste baterii de la furnizori externi, cât timp producătorul va dezvolta o fabrică de producție pentru baterii LFP.

GM a anunțat că cel mai ieftin model electric al grupului auto, Chevrolet Bolt, va folosi astfel de baterii. Compania are deja în portofoliu 12 vehicule electrice în SUA cu baterii produse pe plan intern, și, în 2027, va îîncepe producția de LFP în State. Ford produce și el baterii folosind tehnologia CATL pentru a reduce costurile pachetelor de alimentare pentru vehicule electrice.

Fabrica de baterii Ford din Michigan a fost supusă unei anchete pentru legăturile sale cu compania chineză. Cu toate acestea, producătorul din Michigan continuă să avanseze și a declarat că este „pe drumul cel bun” pentru a primi credite fiscale federale pentru producție în conformitate cu regulile recent revizuite. Se preconizează că producția va începe în 2026.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

