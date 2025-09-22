FOTO Noul BMW iX5 va fi disponibil și cu pilă de combustie cu hidrogen / Sistemul, dezvoltat în colaborare cu Toyota

Grupul BMW va lansa un SUV cu cinci tehnologii diferite de rulare. Noul BMW X5 va fi primul model disponibil cu motorizare pe benzină, diesel, plug-in hybrid, electric și pilă de combustie pe hidrogen, se arată într-un comunicat de presă al BMW. Noul model face parte din inițiativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale), concepută pentru a promova dezvoltarea ecosistemelor de hidrogen și a stațiilor de realimentare în zonele metropolitane.

Diversitatea gamei, factor-cheie de succes pentru BMW

Joachim Post, membru al Consiliului de Administrație al BMW AG, spune că, prin lansarea noului X5, producătorul demonstrează „poziția (…) de lider ca pionier în domeniul tehnologiei”. Acesta mai spune că hidrogenul joacă un rol esențial în decarbonizarea globală, motiv pentru care BMW promovează această tehnologie.

Diversitatea produselor continuă să fie un factor cheie de succes pentru BMW Group. O gamă largă de sisteme de propulsie, care include motoare ICE, hibrizi plug-in, sisteme de propulsie electrice cu baterii și, începând cu noul BMW iX5 Hydrogen în 2028, tehnologia cu pile de combustie cu hidrogen, pune bazele pentru a răspunde cu succes cerințelor și nevoilor variate ale clienților din întreaga lume, atât în prezent, cât și în viitor.

Noul BMW iX5 Hydrogen, în colaborare cu Toyota

După testarea cu succes a flotei pilot la nivel mondial, noul BMW iX5 Hydrogen va intra pe piață ca primul model alimentat cu hidrogen produs în serie de marcă.

„Noul BMW iX5 Hydrogen va fi un adevărat BMW – pionier în clasa sa și oferind plăcerea de a conduce tipică BMW”, spune Michael Rath, vicepreședinte Vehicule cu hidrogen BMW Group.

Tehnologia de propulsie se bazează pe sistemul de pile de combustie de a treia generație pe care BMW Group îl dezvoltă în colaborare cu Toyota Motor Corporation. Acest progres deschide calea către un sistem cu un design mai compact, care este, de asemenea, mai puternic și mai eficient, crescând astfel autonomia și puterea, reducând în același timp consumul de energie.

Hidrogenul este recunoscut ca un vector energetic promițător pentru decarbonizarea globală. Acesta acționează ca un mediu eficient de stocare a surselor de energie regenerabilă, contribuind la echilibrarea ofertei și a cererii și permițând o integrare mai stabilă și mai fiabilă a energiilor regenerabile în rețeaua energetică. În cazul în care sistemele electrice nu prezintă o alternativă viabilă pentru clienți, hidrogenul poate reprezenta o soluția de urmat pentru o mobilitate verde și ecologică.