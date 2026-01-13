Grupul Volkswagen, prin divizia sa de mărci de volum condusă de CEO-ul Thomas Schäfer, a anunțat un amplu plan de restructurare care vizează reducerea masivă a costurilor de producție în următorii cinci ani. Mărcile implicate în acest proces: VW, Škoda, Cupra, SEAT și VW Vehicule Comerciale, trebuie să își reorganizeze activitatea pentru a atinge țintele financiare stabilite de conducerea grupului, informează Profit.ro.

Conform publicației germane Automobilwoche, mai mult de jumătate din economiile prognozate de management provin din reduceri de personal, restul fiind generate de reorganizarea operațiunilor și optimizarea costurilor de producție. Planul lui Schäfer, care conduce atât marca VW, cât și întregul portofoliu de mărci de volum, are termen limită anul 2030 și include implementarea tuturor măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor.

Fiecare CEO regional va fi responsabil pentru atingerea țintelor proprii

Din totalul de un miliard de euro vizat ca reducere de costuri, aproximativ 600 de milioane vor proveni din scăderea cheltuielilor cu personalul, iar 400 de milioane din optimizarea costurilor de producție. Reducerile de producție se vor realiza prin platforme comune, sinergii între mărci și negocieri mai eficiente la achiziția componentelor. Costurile de producție în uzinele grupului nu vor mai fi gestionate individual de mărci, ci la nivel regional, după reorganizare.

Fiecare CEO regional va fi responsabil pentru atingerea țintelor proprii. Regiunile stabilite sunt Europa Centrală (inclusiv Germania), Peninsula Iberică, Europa de Est/India, America de Nord și America de Sud, iar China va avea propria echipă și obiective. Volkswagen Group a demarat deja un proces extins de restructurare la sfârșitul anului 2023, imediat după schimbarea managementului, care include închiderea unor unități de producție și reduceri de personal în mai multe uzine.

Grupul a încheiat deja acorduri pentru încetarea contractelor a 25.000 de angajați

Potrivit celor mai recente date, grupul a încheiat acorduri pentru încetarea contractelor a 25.000 de angajați, alte 10.000 de persoane fiind în pregătire, pentru atingerea obiectivului de 35.000 de concedieri până în 2030. Primele 11.000 de persoane au părăsit deja structura de personal a grupului. Reducerile se realizează în principal prin plecări voluntare, pensionări anticipate și neînlocuirea posturilor temporare la expirarea contractelor.

Negocierile de la finalul lui 2024 și începutul lui 2025 au identificat zece unități de producție care urmează să fie închise sau să își reducă activitatea în următorii cinci ani. CEO-ul Thomas Schäfer a anunțat că, până la finalul lui 2025, costurile de producție au fost reduse cu aproape 30% în trei dintre uzinele mărcii: fabrica principală din Wolfsburg și cele două uzine de vehicule electrice din Emden și Zwickau, unde sunt produse modelele ID.3, ID.4 și ID.5.

Conducerea Volkswagen Group subliniază că adaptarea este necesară în contextul noii realități a pieței auto europene, care presupune o scădere anuală a producției de aproximativ 2 milioane de vehicule. Pentru VW, liderul pieței europene, acest declin se traduce printr-o reducere de circa 500.000 de vehicule pe an.