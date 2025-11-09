Ford ar putea renunța la F-150 Lightning. Pick-up-ul electric pierde teren în fața lui Cybertruck

Ford ar putea opri mai devreme decât era planificat producția modelului F-150 Lightning, pick-up-ul electric care trebuia să fie răspunsul direct al constructorului american la Tesla Cybertruck. Potrivit The Wall Street Journal, compania ar fi informat deja furnizorii că activitatea de producție va fi redusă semnificativ, iar unele linii ar putea fi închise definitiv.

Lansat în 2021, Ford F-150 Lightning părea, la început, o rețetă de succes. Cu un design familiar, dar o platformă electrică modernă, modelul a atras un număr mare de comenzi încă din primele luni. Rivalii direcți, precum Tesla Cybertruck, Chevrolet Silverado EV și RAM 1500 REV, păreau să întrețină competiția într-un segment nou, dar promițător pentru piața din America de Nord.

Totuși, entuziasmul s-a diminuat rapid. Cererea pentru F-150 Lightning a început să scadă în 2024, iar Ford a fost nevoit să reducă producția de mai multe ori. În prima parte a anului, uzina s-a oprit complet pentru o perioadă, iar reluarea activității s-a făcut la doar o treime din capacitatea inițială.

Cybertruck domină atenția, F-150 pierde ritmul

Tesla Cybertruck a devenit între timp un fenomen mediatic, chiar dacă livrările efective au fost limitate. Designul radical, promisiunile de performanță și statutul de produs al companiei conduse de Elon Musk au captat atenția publicului, în timp ce Ford a adoptat o strategie mai conservatoare.

În acest context, F-150 Lightning nu a reușit să mențină același nivel de interes. Deși Ford susține că modelul rămâne „cel mai bine vândut pick-up electric din SUA”, stocurile mari și scăderea comenzilor indică o realitate mai complicată.

Segmentul pick-up-urilor electrice se confruntă cu un public tradiționalist, în special în zonele americane mai conservatoare, unde adopția vehiculelor electrice rămâne redusă.

Politica și piața pun frână electrificării

Un alt factor care a influențat cererea este schimbarea direcției politice în Statele Unite. Noul președinte Donald Trump a început deja să inverseze o parte din politicile pro-electrificare implementate în mandatul precedent, diminuând subvențiile și stimulentele pentru vehiculele electrice.

În Europa, unde climatul legislativ este mai favorabil mobilității electrice, Ford comercializează F-150 Lightning doar pe piețe limitate, precum Norvegia și Elveția. Totuși, piața europeană pentru pick-up-uri electrice rămâne una de nișă.

Deși Ford nu a confirmat oficial renunțarea la model, semnalele din industrie sugerează o repoziționare strategică. Constructorul ar putea redirecționa investițiile către vehicule electrice mai compacte sau SUV-uri, segmente care generează vânzări mult mai mari.