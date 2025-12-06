FOTO Ultima mașină normală a Ford este vândută exclusiv în China / Ford Mondeo a primit un facelift pentru 2026

Odată cu asamblarea ultimului Ford Focus în urmă cu câteva săptămâni, Ford a rămas fără mașini obișnuite în Europa și în SUA. Dar această situație nu se aplică în China, unde sedanul Ford Mondeo continuă să existe. Potrivit Motor1, modelul este destinat exclusiv Chinei și a primit un facelift pentru anul 2026.

Mondeo, un sedan cu profil de fastback

Ford Mondeo este un produs al joint-venture-ului dintre Changan și Ford, dezvoltat și construit local. Acest model a debutat în anul 2022, așa că este momentul propice pentru un facelift. Deși este produs în China, modelul are un aspect chiar european.

În față, forma grilei este similară cu generația anterioară de Mondeo, care a fost desenată de același proiectant care a făcut și Aston Martin DB9. Forma farurilor este similară cu cea de pe noile Dacia Logan și Sandero, cu un „T” inversat.

Sursa foto: Ford via Motor1

Profilul este tipic pentru un Mondeo, de fastback, iar jantele sunt de 21 de inch. În spate, avem o bară de lumini care incorporează și a treia lumină de frână, dar și un difuzor fals.

Sursa foto: Ford via Motor1

Ecran 4K la bordul lui Ford Mondeo

Interiorul oferă un ecran central de 27 de inch de rezoluție 4K, dar și unul de 12,3 inch în fața șoferului. Noutatea pentru anul 2026 o reprezintă comenzile pentru climatizare, care sunt fizice. Temperatura și ventilația sunt controlate prin câteva rotițe și butoane.

Sursa foto: Ford via Motor1

Ford a actualizat, de asemenea, consola centrală „plutitoare” pentru a acomoda o stație de încărcare wireless pentru două smartphone-uri. Mondeo din China rulează cel mai recent sistem de infotainment SYNC+ cu un cip Qualcomm mai puternic, un asistent vocal mai inteligent și suport pentru actualizări over-the-air.

Sursa foto: Ford via Motor1

Sub capotă, cumpărătorii pot alege un motor pe benzină turbo de 1,5 litri, cu 193 cai putere, sau un motor mai mare, de 2,0 litri cu 257 cai putere. Alternativ, configurația hibridă bazată pe un motor de 1,5 litri oferă o putere combinată de 284 cai putere, toate versiunile Mondeo din China transmitând puterea către roțile din față. Modelele pe benzină utilizează o transmisie automată cu opt trepte, în timp ce modelul hibrid utilizează o transmisie CVT.