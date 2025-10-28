VIDEO IIHS a testat Cybertruck și F-150 Lightning, două din cele mai populare pick-up-uri electrice din SUA

Institutul american IIHS a publicat noile rezultate de siguranță pentru mai multe vehicule electrice, inclusiv pentru Tesla Cybertruck și Ford F-150 Lightning. Testele au vizat atât sistemele de evitare a coliziunilor și calitatea farurilor, cât și comportamentul vehiculelor în cel mai recent test de impact frontal moderat.

Ambele pick-up-uri electrice au fost supuse testelor de prevenire a coliziunilor cu pietonii, în scenarii desfășurate atât ziua, cât și noaptea. Potrivit lui Raul Arbelaez, vicepreședinte al centrului de cercetare IIHS, Tesla Cybertruck a reușit să evite complet toate scenariile de impact, primind calificativul maxim „Good”.

Ford F-150 Lightning a obținut de asemenea un scor general „Good”, însă a ratat evitarea totală a unui scenariu nocturn, reușind doar să reducă semnificativ viteza înainte de impact.

În ceea ce privește testul pentru sistemele de iluminare, rezultatele s-au inversat. F-150 Lightning a primit calificativul „Acceptable”, în timp ce Cybertruck a fost notat cu „Poor” din cauza unui nivel ridicat de orbire („glare”) produs de farurile sale. IIHS a menționat că, deși oferă vizibilitate bună pe distanțe mari, fasciculul de lumină al Tesla poate deranja șoferii care circulă din sens opus, aspect care ar trebui remediat în versiunile viitoare.

Testul de impact frontal: Cybertruck impresionează, F-150 pierde puncte

Rezultatele cele mai relevante provin din testul de impact frontal moderat actualizat, care pune accent pe protecția pasagerilor din spate, o zonă adesea neglijată în proiectarea mașinilor moderne.

Ford F-150 Lightning a primit un calificativ general „Poor”. Deși zona frontală a cabinei a oferit o protecție bună pentru șofer, evaluarea a fost influențată negativ din cauza riscurilor ridicate pentru pasagerul din spate. IIHS a observat tensiuni mari în zona gâtului și pieptului manechinului din spate, precum și fenomenul de „submarining”, alunecarea sub centura de siguranță, care poate provoca leziuni abdominale. În plus, airbagul cortină s-a agățat de montantul central (B-pillar), reducând eficiența protecției laterale.

Prin contrast, Tesla Cybertruck a obținut calificativul maxim „Good” în aceeași categorie. Atât șoferul, cât și pasagerul din spate au fost bine protejați, iar structura cabinei a rămas stabilă după impact. Singura observație a fost o ușoară creștere a presiunii în zona pieptului pentru pasagerul din spate, ceea ce a dus la o mică penalizare internă, fără a influența ratingul final.

IIHS a menționat și un detaliu vizual observat în timpul testului: o flexare vizibilă a panourilor exterioare ale ușilor, însă aceasta nu a afectat structura principală a habitaclului.

Clipul publicat de IIHS face parte dintr-o serie de evaluări dedicate vehiculelor electrice. În total, șapte modele electrice au fost testate în această rundă, rezultatele fiind disponibile integral pe site-ul oficial al institutului. Alte modele precum Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV sau Hyundai Ioniq 5 au primit, în trecut, scoruri variate la testele pentru pasagerii din spate, semn că adaptarea platformelor electrice la noile cerințe de siguranță rămâne o provocare pentru constructori.