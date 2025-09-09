VIDEO Câte stele EuroNCAP a luat Togg T10X, SUV-ul produs în Turcia / Erdogan, primul proprietar al unui Togg T10X

SUV-ul electric Togg T10X, primul model dezvoltat de brandul auto turcesc, a fost testat recent de Euro NCAP, iar rezultatele au fost publicate în septembrie 2025. Potrivit fișei oficiale, T10X a obținut calificativul maxim de cinci stele la testele de siguranță.

La capitolul siguranță pentru ocupanții adulți, Togg T10X a înregistrat un scor de 94%, cu protecție „bună” pentru toate regiunile critice ale corpului atât la impact frontal, cât și lateral. În testele de impact lateral cu o barieră și un stâlp, SUV-ul a primit punctaj maxim. Euro NCAP notează că habitaclul a rămas stabil, iar airbag-urile au funcționat corespunzător, reducând riscul de rănire gravă.

Pentru protecția celor mici, T10X a obținut 85%, cu punctaj maxim în testele realizate cu manechine ce simulează copii de 6 și 10 ani. Toate tipurile de scaune pentru copii au putut fi instalate corect, iar airbag-ul pasagerului față poate fi dezactivat pentru a permite montarea unui scaun orientat spre partea din spate. În plus, SUV-ul dispune de sisteme Isofix/i-Size și oferă opțional detectarea prezenței unui copil lăsat în vehicul.

Togg T10X, mașina pe care Erdogan a prezentat-o lumii, obține cinci stele la capitolul siguranță

La categoria utilizatori vulnerabili ai drumului, T10X a obținut 79%. Testele au arătat o protecție bună a capului și a pelvisului pietonilor și cicliștilor, cu rezultate mai slabe doar în zona montantului parbrizului. Sistemul de frânare automată de urgență a reacționat adecvat la pietoni și foarte bine la bicicliști și motocicliști.

La capitolul Safety Assist, SUV-ul turcesc a obținut 80%, fiind echipat standard cu sisteme precum frânare automată de urgență, asistență la menținerea benzii, recunoașterea indicatoarelor rutiere, monitorizare directă a atenției șoferului și limitator de viteză inteligent. Toate acestea au contribuit la scorul final maxim de cinci stele.

Prețurile pentru Togg T10X pornesc de la 1.862.000 lire turcești (aproximativ 52.500 euro) pentru versiunea V1 Standard Range și ajung la 2.363.000 lire turcești (aproximativ 66.600 euro) pentru versiunea V2 Long Range.

Pentru context, merită să pomenim faptul că la inaugurarea uzinei Togg din Gemlik, în octombrie 2022, a participat și președintele Recep Tayyip Erdoğan, care ulterior a primit chiar primul exemplar T10X, livrat oficial la Complexul Prezidențial din Ankara în aprilie 2023.

