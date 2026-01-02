Aproape 270 de permise de conducere, reţinute de poliţişti în ultima zi din 2025

Aproape 270 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti miercuri, în ultima zi a anului 2025, iar peste 160 de certificate de înmatriculare au fost retrase, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române transmis vineri, poliţiştii au aplicat 3.381 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.542.800 de lei. Ca măsuri complementare, au fost reţinute 267 de permise de conducere şi retrase 161 de certificate de înmatriculare.

Poliţiştii au intervenit miercuri la 2.475 de evenimente, dintre care 2.149 au fost sesizate prin 112.

Astfel, au fost sesizate peste 750 de infracţiuni, dintre care 293 contra persoanei, 185 contra patrimoniului, 101 la regimul armelor, muniţiilor, substanţelor toxice şi explozive, 65 la regimul siguranţei rutiere şi 110 pentru alte feluri de infracţiuni.

De asemenea, au fost prinse în flagrant delict 161 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni, fiind depistate nouă persoane urmărite la nivel naţional.

Poliţiştii rutieri au intervenit pe drumurile naţionale pentru fluidizarea traficului rutier şi prevenirea producerii unor evenimente grave.

De asemenea, au fost monitorizate, în special, traseele de deplasare dinspre staţiunile turistice către capitală şi celelalte aglomerări urbane, autostrăzile A1 şi A3 şi sectoarele dinspre punctele de trecere a frontierei.

În urma acţiunilor din teren, în ultima zi a anului 2025, faţă de intervalul similar din anul precedent, numărul accidentelor rutiere a scăzut cu peste 14%.

Poliţiştii vor continua acţiunile şi în perioada următoare, pentru prevenirea faptelor antisociale şi asigurarea ordinii şi liniştii publice.

Poliţiştii rutieri acţionează cu prioritate pentru depistarea celor care depăşesc viteza legală, folosind echipamentele din dotarea Poliţiei Române, pentru supravegherea traficului rutier şi măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor.