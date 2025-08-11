dark
1 minute de citit
VIDEO Turcia dezvăluie bomba termobarică Gazap, o armă convențională cu impact tactic aproape nuclear

George Radu
11 august 2025
Atac rusesc în Ucraina cu bombă termobarică
Atac cu bombă termobarică în Ucraina. Credit foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia
Turcia a dezvăluit recent Gazap, cea mai puternică bombă ne-nucleară din dotare, care îi oferă o capacitate de lovire aproape echivalentă cu cea a unei arme nucleare tactice. Noul proiectil aerian, cântărind 970 de kilograme, a fost creat de centrul de cercetare al Ministerului Apărării și a fost prezentat oficial în cadrul expoziției IDEF 2025, relatează ArmyRecognition.

Gazap se remarcă prin combinația dintre o explozie termobarică puternică și o fragmentare controlată, eliberând peste 10.000 de fragmente metalice pe un perimetru de până la un kilometru. Acest efect dual face ca bomba să provoace daune masive atât prin șocul termic de până la 3.000 de grade Celsius, cât și prin impactul fragmentelor metalice, capabile să penetreze ținte întinse și fortificate.

Testele militare au confirmat puterea distructivă a bombei

Testele militare au confirmat puterea distructivă a bombei, care produce un nor de fum și resturi ce acoperă o arie cu diametrul de 160 de metri. Compatibilă cu avioanele de luptă F-16 și F-4 Phantom din dotarea Forțelor Aeriene Turcești, Gazap poate fi adaptată și pentru lansare de pe drone, ceea ce va extinde considerabil capacitatea operațională a armatei turce.

Această armă oferă Turciei posibilitatea de a efectua lovituri puternice și precise asupra concentrațiilor inamice, infrastructurilor critice și pozițiilor fortificate, într-un singur atac.

Un pas important pentru Turcia în producția de arme avansate

Combinând efectele exploziei termobarice cu o fragmentare densă, Gazap poate destabiliza rapid formațiunile adverse și preveni reorganizarea acestora după impact. În plus, prezența acestei bombe în arsenalul turc crește semnificativ opțiunile tactice în eventuale conflicte majore.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

