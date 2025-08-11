VIDEO Turcia dezvăluie bomba termobarică Gazap, o armă convențională cu impact tactic aproape nuclear

Turcia a dezvăluit recent Gazap, cea mai puternică bombă ne-nucleară din dotare, care îi oferă o capacitate de lovire aproape echivalentă cu cea a unei arme nucleare tactice. Noul proiectil aerian, cântărind 970 de kilograme, a fost creat de centrul de cercetare al Ministerului Apărării și a fost prezentat oficial în cadrul expoziției IDEF 2025, relatează ArmyRecognition.

Gazap se remarcă prin combinația dintre o explozie termobarică puternică și o fragmentare controlată, eliberând peste 10.000 de fragmente metalice pe un perimetru de până la un kilometru. Acest efect dual face ca bomba să provoace daune masive atât prin șocul termic de până la 3.000 de grade Celsius, cât și prin impactul fragmentelor metalice, capabile să penetreze ținte întinse și fortificate.

Testele militare au confirmat puterea distructivă a bombei

Testele militare au confirmat puterea distructivă a bombei, care produce un nor de fum și resturi ce acoperă o arie cu diametrul de 160 de metri. Compatibilă cu avioanele de luptă F-16 și F-4 Phantom din dotarea Forțelor Aeriene Turcești, Gazap poate fi adaptată și pentru lansare de pe drone, ceea ce va extinde considerabil capacitatea operațională a armatei turce.

Această armă oferă Turciei posibilitatea de a efectua lovituri puternice și precise asupra concentrațiilor inamice, infrastructurilor critice și pozițiilor fortificate, într-un singur atac.

Un pas important pentru Turcia în producția de arme avansate

Combinând efectele exploziei termobarice cu o fragmentare densă, Gazap poate destabiliza rapid formațiunile adverse și preveni reorganizarea acestora după impact. În plus, prezența acestei bombe în arsenalul turc crește semnificativ opțiunile tactice în eventuale conflicte majore.