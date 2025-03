„Un zid digital”: Trump ordonă agențiilor de spionaj să își antreneze capacitățile de supraveghere prin satelit la frontiera dintre SUA și Mexic

Administrația Trump a ordonat a două agenții de informații să își antreneze capacitățile de supraveghere prin satelit a regiunii de frontieră dintre SUA și Mexic, ca parte a unei ample măsuri de reprimare a imigrației ilegale și a cartelurilor de droguri, relatează Reuters.

National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) și National Reconnaissance Office (NRO), care fac parte din Departamentul Apărării, supraveghează sateliții spion și analizează imaginile pentru Pentagon și alte organizații de informații.

Angajamentul lor, împreună cu desfășurarea de trupe, arată militarizarea crescândă a frontierei sudice, unde președintele Donald Trump a declarat o urgență națională.

Întrebat de Reuters despre rolul lor în supravegherea frontierelor, NGA a declarat că a creat un grup de lucru pentru a-și coordona „sprijinul pentru misiunea de frontieră a SUA”, în timp ce NRO a declarat că se asociază cu comunitatea de informații și Pentagonul „pentru a securiza frontierele SUA”.

Participarea acestora este un răspuns la acțiunile executive radicale ale lui Trump care vizează oprirea traficului și a trecerilor neautorizate ale frontierei, precum și deportarea celor care se află ilegal în Statele Unite – estimați la 14 milioane de persoane.

Trump a făcut din aplicarea legislației privind imigrația o parte centrală a campaniei sale care l-a catapultat la președinție pe 20 ianuarie.

În timp ce guvernul a implementat inteligența artificială și supravegherea cu drone la frontieră de ani de zile, cea mai recentă inițiativă urmărește să extindă utilizarea capacităților militare construite în general pentru conflicte în străinătate.

Guvernul ar putea utiliza inteligența artificială pentru a identifica obiecte sau persoane de interes prin examinarea imaginilor din satelit și a altor fluxuri de date, la fel cum poate face Departamentul Apărării pe câmpul de luptă, au declarat două surse familiare cu inițiativa.

Deși Reuters nu a putut determina amploarea exactă a acestui efort, noua concentrare asupra frontierei ar putea forța administrația să se confrunte cu măsurile de protecție împotriva colectării de informații despre americani, au declarat trei experți.

Deși, în general, legile interzic agențiilor americane de spionaj să supravegheze cetățenii și alți rezidenți legali, acestea permit autorităților de imigrare să efectueze percheziții fizice „la o distanță rezonabilă de orice graniță externă a Statelor Unite”. Reglementările au definit acest lucru ca fiind 100 de mile aeriene de la graniță – o zonă care include orașe precum San Diego și El Paso.

„Dacă respectă legea, aceste agenții ar trebui să colecteze doar de cealaltă parte a frontierei, pe teritoriu străin”, a declarat Paul Rosenzweig, un avocat specializat în securitate națională și dreptul la viață privată. „Dar modul în care pun în aplicare acest lucru, și dacă o fac, sunt întrebări legitime de supraveghere.”

Un purtător de cuvânt al Office of the Director of National Intelligence, unitatea guvernamentală responsabilă cu integrarea eforturilor de spionaj, a declarat pentru Reuters că toate activitățile de informații sunt „legale și autorizate” și desfășurate „într-un mod care protejează libertățile civile și viața privată a persoanelor din SUA”.

NGA și NRO au refuzat să detalieze ce colectează și dacă o astfel de supraveghere ar putea include teritoriul Statelor Unite, invocând necesitatea de a proteja detaliile operaționale. NGA lucrează la o gamă largă de eforturi, inclusiv cartografierea caracteristicilor Pământului și informarea comandanților cu privire la locația exactă a forțelor și adversarilor SUA.

Reuters nu a putut stabili dacă alte agenții de informații americane ar fi implicate în acest efort. Agenția Centrală de Informații nu are niciun rol în aplicarea legislației interne privind imigrația. „Odată ce infractorii străini se află în Statele Unite, ei nu mai intră în sfera de competență a CIA”, a declarat o a treia sursă.

„ZIDUL DIGITAL”

Administrația Trump a ridicat securitatea frontierelor în clasamentul său al priorităților naționale de informații, permițând guvernului să direcționeze mai multe resurse către aceasta, a declarat una dintre surse.

Într-o evaluare anuală separată a amenințărilor, publicată marți, comunitatea de informații a SUA a clasat infractorii transnaționali, cum ar fi organizațiile de trafic de droguri, printre principalele amenințări la adresa securității naționale – enumerate deasupra celor reprezentate de Coreea de Nord, Iran și alți adversari străini.

În plus, Consiliul Național de Securitate, un grup interinstituțional care îl consiliază pe președinte cu privire la o serie de probleme de apărare și politică externă, a primit zilnic informări cu privire la numărul de rețineri ale imigranților, inclusiv arestarea copiilor neînsoțiți, potrivit unor documente guvernamentale interne analizate de Reuters.

Mai mulți contractori din domeniul apărării – atât cei noi, cât și cei vechi – sunt în discuții cu diverse agenții guvernamentale pentru a contribui la activitatea de securizare a frontierelor, bazându-se pe acordurile existente pe care le au, au declarat cele două surse la curent cu inițiativa.

Potrivit surselor, activitatea contractanților ar necesita navigarea în limitele legale, inclusiv crearea de politici de securitate pentru a preveni controalele ilegale ale americanilor.

De asemenea, software-ul industrial ar putea conecta turnurile de senzori la transmisiile video prin satelit și dronă care arată zonele cu risc, iar apoi inteligența artificială ar putea semnala pistele autorităților, au declarat aceste surse.

Obiectivul ar fi un „zid digital” care să mărească zidul fizic al frontierei, a declarat una dintre surse.

De exemplu, furnizorul de servicii de analiză a datelor Palantir, alimentează așa-numitul Maven Smart System pentru Pentagon, prin intermediul contractelor pe care le-a câștigat anul trecut în valoare de aproximativ 580 de milioane de dolari. Maven adună date și utilizează inteligența artificială pentru a accelera identificarea țintelor pentru analiștii de informații. Palantir lucrează de mult timp și cu Departamentul de Securitate Internă.

Anduril, un start-up în domeniul tehnologiei apărării, proiectează turnuri de senzori și software aferent. Toamna trecută, compania a anunțat că a implementat 300 de versiuni autonome ale acestor turnuri pentru Serviciul vamal și de protecție a frontierelor al SUA, care detectează și urmăresc obiecte de interes prin radar și alte tehnologii.

În ultimele luni, Palantir, Anduril, SpaceX a lui Elon Musk și alți contractanți mai noi au discutat despre un consorțiu care să liciteze împreună pentru contractele de apărare din SUA și să concureze mai mult decât jucătorii tradiționali de pe Beltway, potrivit unei surse familiarizate cu această chestiune.