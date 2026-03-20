Echilibrul de putere pe piața auto globală începe să se schimbe vizibil, iar Europa simte deja presiunea.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru prima dată, importurile de automobile și piese auto din China în Uniunea Europeană au depășit exporturile europene către această piață, potrivit unei analize realizate de EY, citată de Agerpres.

Datele sunt clare și spun o poveste care nu mai poate fi ignorată. Exporturile UE către China au scăzut abrupt în ultimul an – cu 34%, până la 16 miliarde de euro. De altfel, dacă privim în urmă până în 2022, declinul este și mai accentuat: vorbim de o reducere de peste jumătate.

În paralel, direcția fluxurilor comerciale s-a inversat. Importurile de automobile și componente din China au crescut cu 8%, ajungând la 22 de miliarde de euro. Practic, în doar câțiva ani, un surplus confortabil pe partea de exporturi s-a transformat într-un deficit.

Germania, sub presiune

Fenomenul este vizibil în întreaga Europă, iar Germania – motorul industriei auto din UE – oferă cel mai clar exemplu: în 2025, China a coborât până pe locul șase în clasamentul piețelor de export pentru producătorii auto germani.

Chiar dacă exporturile Germaniei către China rămân, deocamdată, peste nivelul importurilor, diferența se reduce rapid. După un vârf atins în 2022, când exporturile se situau în jurul a 30 de miliarde de euro, acestea au coborât la 13,6 miliarde de euro.

În același timp, importurile de vehicule din China au crescut puternic – cu două treimi – până la 7,4 miliarde de euro. Dacă ritmul actual se menține, nu este exclus ca cele două fluxuri să ajungă la egalitate chiar din 2026, avertizează analiza EY.

Concurența se mută în Europa

În mod previzibil, această schimbare aduce o presiune tot mai mare asupra producătorilor europeni.

Constantin Gall, expert EY, atrage atenția că producătorii chinezi întâmpină încă dificultăți în Germania, unde giganți precum Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW continuă să își apere pozițiile.

Situația este însă diferită în restul Europei. Pe mai multe piețe, constructorii auto chinezi au început deja să câștige teren, uneori într-un ritm accelerat.

Iar perspectivele nu sunt încurajatoare pentru industrie. „Se așteaptă ca concurența să se intensifice și mai mult în 2026”, avertizează Gall, subliniind că această dinamică va crește presiunea asupra Germaniei ca centru major de producție auto.

Pe scurt, ceea ce până de curând părea un dezechilibru temporar începe să capete conturul unei schimbări structurale. Iar industria auto europeană intră într-o etapă în care competiția nu mai vine doar din afara continentului, ci chiar din interiorul pieței sale.