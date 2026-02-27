Programul „Rabla” pentru persoane fizice: AFM aprobă ecotichete în valoare de peste 5 milioane de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat recent 398 noi ecotichete în cadrul Programului „Rabla” destinat persoanelor fizice, în valoare totală de 5,14 milioane de lei, conform unui comunicat transmis joi de instituție, preluat de Agerpres.

Florin Bănică, președintele AFM, a explicat că noii beneficiari pot demara procedurile pentru achiziția de autovehicule noi, mai puțin poluante. „Această etapă contribuie la accelerarea procesului de înnoire a parcului auto național și la reducerea emisiilor generate de transportul rutier, încurajând tranziția către mijloace de mobilitate mai prietenoase cu mediul”, a declarat Bănică.

Până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al AFM pentru anul 2026, instituția poate opera în această lună în limita a 2/12 din bugetul precedent. Imediat ce bugetul va fi adoptat de Guvern, vor fi publicate noi liste cu solicitanții acceptați, pentru a menține ritmul susținut al finanțărilor.

După publicarea listei, aplicația AFM va actualiza statusul solicitanților la „beneficiar aprobat pentru finanțare”. Persoanele fizice care obțin acest statut trebuie să radieze autovehiculul uzat în termen de 60 de zile și să încarce documentele aferente în aplicația informatică, inclusiv data radierii.

Lista completă a dosarelor aprobate este disponibilă pe site-ul AFM, la secțiunea dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice, oferind transparență și acces rapid pentru solicitanți.