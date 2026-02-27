Șoferii care activează pe platformele de transport alternativ Uber și Bolt solicită autorităților române să analizeze și să oprească practicile de sancționare indirectă aplicate prin sistemul „ratei de acceptare”, mecanism utilizat de platforme pentru monitorizarea activității partenerilor.

Într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului României, Ministerului Transporturilor, Inspecției Muncii, Consiliului Concurenței și altor instituții competente, Cristian Rădoeșteanu, președintele Asociației Șoferilor Autonomi, susține că mecanismul actual ar putea încălca dispozițiile Constituției și legislația europeană.

Cum funcționează „rata de acceptare”

Documentul precizează că platformele monitorizează șoferii în funcție de procentul comenzilor acceptate. Dacă rata scade, conturile pot fi limitate sau chiar dezactivate permanent. „Deși șoferul este declarat ‘partener independent’, mecanismul ratei de acceptare exercită o presiune constantă pentru a accepta aproape toate cursele primite, indiferent de profitabilitate, distanță sau condiții”, arată scrisoarea.

Blocarea contului este echivalentă, în practică, cu pierderea instantanee a sursei de venit, iar șoferii avertizează că un cont dezactivat poate conduce rapid la faliment economic.

Invocarea Constituției și legislației

Șoferii fac referire la articolul 42 din Constituția României, care interzice munca forțată, argumentând că orice constrângere indirectă prin amenințarea pierderii accesului la muncă poate constitui o încălcare gravă a libertății economice și a libertății muncii.

De asemenea, se menționează prevederi din legislația penală privind exploatarea persoanelor și supunerea la muncă forțată sau obligatorie, precum și O.U.G. nr. 49/2019, care reglementează transportul alternativ și definește șoferul drept prestator independent. Scrisoarea reamintește și faptul că România este semnatară a Convenției nr. 29/1930 privind munca forțată, care definește acest concept ca „orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințarea unei pedepse și pentru care persoana nu s-a oferit în mod voluntar”.

Șoferii susțin că activitatea lor nu poate fi considerată voluntară, întrucât platformele funcționează pe baza unei legi speciale și dețin poziție dominantă pe piață, ceea ce le conferă o putere disproporționată asupra partenerilor.

Solicitările către autorități

Asociația Șoferilor Autonomi cere:

Analizarea legalității mecanismului „ratei de acceptare”;

Verificarea existenței unui posibil raport de muncă disimulat;

Clarificarea statutului juridic al șoferilor în relația cu platformele;

Adoptarea unor măsuri legislative care să garanteze libertatea reală de a accepta sau refuza o cursă fără repercusiuni;

Implementarea imediată a Directivei Europene 2831/2024 în legislația națională, înainte de termenul-limită din 2 decembrie 2026.

Potrivit semnatarilor, măsuri similare au fost adoptate în mai multe state europene prin legi sau decizii judiciare. „Statul are obligația de a proteja cetățenii împotriva practicilor abuzive, indiferent de forma juridică sub care acestea sunt prezentate. Economia digitală nu poate funcționa în afara principiilor constituționale și a respectului față de demnitatea umană”, se mai arată în documentul transmis autorităților.