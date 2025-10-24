Peste 63.000 de camionete Tesla Cybertruck sunt rechemate în service / Probleme de software la luminile de parcare

Tesla a anunțat că recheamă 63.619 de vehicule Cybertruck din cauza unei probleme de software care face ca luminile de parcare din față să fie prea puternice, afectând potențial vizibilitatea șoferilor care circulă din sens opus. Reuters relatează că producătorul a lansat o actualizare software over-the-air pentru a remedia problema, fără costuri suplimentare, pentru vehiculele Cybertruck fabricate între 13 noiembrie 2023 și 11 octombrie 2025.

Două rechemări pentru Tesla în două zile

Producătorul auto condus de Elon Musk a declarat că a identificat problema în timpul unei revizuiri interne la începutul acestei luni, după ce testele fotometrice au confirmat luminozitatea excesivă. Tesla susține că nu a primit niciun raport privind accidente, răniți sau decese legate de această problemă.

Miercuri, producătorul de vehicule electrice a rechemat și 12.963 de vehicule Model 3 și Model Y din cauza unui defect al bateriei care ar putea cauza pierderea propulsiei și crește riscul de accident. La începutul acestei luni, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) a declarat că va deschide o anchetă privind 2,88 milioane de vehicule Tesla echipate cu sistemul său Full Self-Driving (FSD), după ce au fost raportate peste 50 de încălcări ale siguranței traficului și o serie de accidente.

Vânzări-record în ultimul trimestru pentru Tesla

Compania a raportat miercuri venituri record pentru al treilea trimestru, care au depășit estimările Wall Street, impulsionate de cele mai mari vânzări trimestriale de vehicule electrice, pe fondul grabei cumpărătorilor americani de a beneficia de un credit fiscal important înainte de expirarea acestuia luna trecută.

Profitul Tesla nu a îndeplinit însă așteptările analiștilor, în parte din cauza costurilor tarifare și de cercetare, precum și a scăderii veniturilor din credite de reglementare, care se preconizează că vor continua să scadă odată cu recentele legi adoptate de administrația Trump.