SUA investighează aproape 2,9 milioane de vehicule Tesla echipate cu sistemul Full Self-Driving / Un șofer s-a plâns că sistemul încurcă culorile semaforului

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA) a deschis o anchetă asupra a aproximativ 2,88 milioane de vehicule Tesla echipate cu sistemul Full Self-Driving (FSD), în urma a peste 50 de rapoarte privind încălcări ale regulilor de circulație și mai multe accidente. Ancheta vizează modelele care folosesc această funcție de conducere asistată, inclusiv Model 3, Model Y, Model S și Model X, transmite Reuters.

Agenția americană precizează că sistemul FSD, care necesită ca șoferul să fie atent și pregătit să intervină în orice moment, „a indus comportamente ale vehiculului care au încălcat legile de siguranță rutieră”. NHTSA a primit 58 de plângeri referitoare la astfel de situații, dintre care 14 s-au soldat cu accidente și 23 cu persoane rănite.

Printre cazurile analizate se numără șase incidente în care vehicule Tesla cu sistemul FSD activat au trecut pe culoarea roșie a semaforului și au intrat în intersecții, provocând coliziuni cu alte mașini. „În patru dintre aceste accidente au fost raportate răniți”, a transmis NHTSA. Alte sesizări menționează cazuri în care mașinile au efectuat manevre de schimbare a benzii de circulație în direcția greșită.

Un șofer din Houston a reclamat în 2024 că sistemul „nu recunoaște corect semnalele luminoase. Mașina trece pe roșu și oprește la verde. Tesla nu vrea să remedieze problema sau să o recunoască, deși au testat sistemul împreună cu mine și au observat defecțiunea cu ochii lor”, se arată în plângerea transmisă către NHTSA.

Ancheta deschisă este o evaluare preliminară, primul pas înainte ca agenția să poată impune o rechemare în service (recall) a vehiculelor, dacă va concluziona că acestea prezintă un risc pentru siguranța traficului sau a pasagerilor. Tesla nu a comentat deocamdată asupra deciziei, însă, potrivit Reuters, compania a lansat în această săptămână o actualizare software pentru sistemul FSD.

Investigația vine într-un context de intensificare a verificărilor privind funcțiile de conducere automată dezvoltate de Tesla. În ianuarie 2025, NHTSA a deschis o altă anchetă care vizează 2,6 milioane de vehicule, după mai multe accidente asociate unei funcții care permite deplasarea mașinii de la distanță. De asemenea, în octombrie 2024, autoritățile au demarat o investigație asupra a 2,4 milioane de mașini Tesla după patru coliziuni petrecute în condiții de vizibilitate redusă, inclusiv una fatală.

În prezent, NHTSA examinează și comportamentul sistemului FSD la trecerile de cale ferată, după ce senatori americani, printre care Ed Markey și Richard Blumenthal, au cerut o analiză suplimentară, invocând „un număr tot mai mare de incidente aproape de coliziune”.

Sistemul Full Self-Driving este o versiune mai avansată decât Autopilot, oferind posibilitatea ca mașina să parcurgă trasee complexe, inclusiv intersecții sau drumuri urbane, cu o intervenție minimă din partea șoferului. Totuși, Tesla precizează că funcția nu face ca vehiculul să fie complet autonom.

Investigația actuală ar putea conduce la un nou capitol în relația tensionată dintre Tesla și autoritățile americane de reglementare, într-un moment în care tehnologiile de conducere asistată se află sub o atenție publică și politică tot mai mare.