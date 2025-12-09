dark
Mercedes-Benz și Momenta colaborează cu Lumo pentru robotaxiuri de lux / Companiile vor crea un S-Klasse cu autonomie de nivel 4

Daniel Simion
9 decembrie 2025
Mercedes-Benz-condus-autonom
Sursa foto: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz și compania chineză pentru sisteme de asistență la condus Momenta au anunțat un serviciu de robotaxiuri ce utilizează mașini Mercedes-Benz S-Klasse. Potrivit unui comunicat de presă al producătorului german, a avut loc o primă fază de teste în Abu Dhabi operată de partenerul local Lumo, iar o flotă de vehicule Clasa S vor fi puse în circulație pe străzile Abu Dhabi.

Mercedes-Benz autonom cu software Nvidia

Această inițiativă completează celelalte proiecte de condus autonom de nivel 4 ale Mercedes-Benz, dintre care unele se concentrează pe segmentul clienților finali, în timp ce altele explorează aplicații comerciale. Toate aceste angajamente furnizează date și experiență valoroase.

„Cu un robotaxi Clasa S, ridicăm ștacheta pentru mobilitatea automatizată, combinând întotdeauna siguranța și confortul pentru a stabili noi standarde pentru industrie și transportul inteligent la nivel mondial”, a declarat Joerg Burzer, director tehnologic în cadrul grupului Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz explorează posibilitățile viitoare ale unui ecosistem robotaxi SAE de nivel 4 bazat pe platforma Drive AV a Nvidia pentru a accelera dezvoltarea conducerii autonome. Producătorul german și compania de 5 trilioane de dolari au, de asemenea, o colaborare în domeniul dezvoltării conducerii automate. Mercedes-Benz face deja teste cu mașini autonome de nivel 4 pe anumite drumuri din Beijing.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

