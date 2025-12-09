Mercedes-Benz și compania chineză pentru sisteme de asistență la condus Momenta au anunțat un serviciu de robotaxiuri ce utilizează mașini Mercedes-Benz S-Klasse. Potrivit unui comunicat de presă al producătorului german, a avut loc o primă fază de teste în Abu Dhabi operată de partenerul local Lumo, iar o flotă de vehicule Clasa S vor fi puse în circulație pe străzile Abu Dhabi.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mercedes-Benz autonom cu software Nvidia

Această inițiativă completează celelalte proiecte de condus autonom de nivel 4 ale Mercedes-Benz, dintre care unele se concentrează pe segmentul clienților finali, în timp ce altele explorează aplicații comerciale. Toate aceste angajamente furnizează date și experiență valoroase.

„Cu un robotaxi Clasa S, ridicăm ștacheta pentru mobilitatea automatizată, combinând întotdeauna siguranța și confortul pentru a stabili noi standarde pentru industrie și transportul inteligent la nivel mondial”, a declarat Joerg Burzer, director tehnologic în cadrul grupului Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz explorează posibilitățile viitoare ale unui ecosistem robotaxi SAE de nivel 4 bazat pe platforma Drive AV a Nvidia pentru a accelera dezvoltarea conducerii autonome. Producătorul german și compania de 5 trilioane de dolari au, de asemenea, o colaborare în domeniul dezvoltării conducerii automate. Mercedes-Benz face deja teste cu mașini autonome de nivel 4 pe anumite drumuri din Beijing.