România își păstrează poziția 22 din 25 de țări analizate în indicele de transparență al pieței mașinilor second-hand din Europa, conform unui studiu publicat de o companie specializată în analiza datelor auto. Fraudele privind kilometrajul și daunele ascunse continuă să afecteze cumpărătorii, fără semne de îmbunătățire în 2025.

Analiza arată că 7,5% dintre vehiculele verificate în România au avut kilometrajul modificat, în creștere față de 6,9% în 2024. În medie, kilometrajele au fost date înapoi cu aproximativ 95.000 de kilometri. În paralel, 58,2% dintre mașinile verificate au avut daune anterioare, valoarea medie a reparațiilor fiind estimată la 3.300 de euro.

Piața românească este dominată de importuri, 60,7% dintre mașinile verificate provenind din străinătate. Astfel de vehicule sunt mai predispuse la fraude, având frecvent istorice incomplete sau manipulate. Vârsta medie a mașinilor rulate verificate a crescut la 10,2 ani, semn că românii preferă tot mai mult vehicule mai vechi și, implicit, mai accesibile.

Vestul Europei, lider la transparență

La polul opus, Regatul Unit se menține pe primul loc în clasamentul transparenței, cu doar 2,3% dintre mașinile verificate având kilometrajul dat înapoi și 17% cu daune raportate. Piața britanică are un avantaj structural: doar o mică parte dintre vehicule sunt importate, ceea ce limitează riscurile.

Pe următoarele poziții se află Italia, Germania, Elveția și Franța, care completează topul celor mai sigure piețe pentru achiziția unui vehicul rulat. Țările scandinave continuă să se distingă printr-un acces mai bun la bazele de date auto, deși Suedia a coborât pe locul 10, din cauza creșterii importurilor și a daunelor ascunse.

Europa de Est, teren fertil pentru fraude

Clasamentul celor mai puțin transparente piețe este neschimbat: Ucraina, Letonia, Lituania, România și Estonia rămân la coada Europei. În Ucraina, aproape una din zece mașini are kilometrajul manipulat, iar România se află în aceeași zonă de risc, cu 7,5% din vehiculele afectate.

Potrivit experților companiei de analiză, cauza principală o reprezintă lipsa unui schimb complet de date între statele membre ale UE. În absența unei baze unice, istoricul vehiculelor rămâne fragmentat, iar fraudele sunt greu de depistat.

Analiza carVertical acoperă perioada septembrie 2024 – august 2025 și ia în considerare șase indicatori: procentul mașinilor cu kilometraj modificat, valoarea medie a modificării, ponderea vehiculelor avariate, valoarea medie a daunelor, numărul mașinilor importate și vârsta medie a acestora.