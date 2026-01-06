Mercedes-Benz mută producția modelului A-Klasse în Ungaria, în încercarea companiei de a reduce costurile de producție

Producătorul auto german Mercedes-Benz mută producția modelului entry-level A-Klasse din Germania în Ungaria. Potrivit Automotive News Europe, decizia este motivată în mare parte de reducerea costurilor, dar și de creștere a eficienței producției.

Fabrica din Germania, eliberată pentru noile modele Mercedes

Începând cu al doilea trimestru, modelul compact va fi construit la uzina Mercedes din Kecskemet, la 100 de kilometri sud-est de Budapesta, eliberând spațiu în fabrica din Rastatt, Germania, pentru noi modele bazate pe platforma Mercedes Modular Architecture (MMA), a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Mașina compactă CLA construită la Rastatt este primul model care utilizează platforma MMA, care se concentrează pe vehicule electrice cu baterii, dar va sta la baza și modelelor cu motor cu ardere internă. Producția modelului A-Klasse în Ungaria consolidează semnificativ poziția țării în cadrul rețelei europene de producție Mercedes.

CEO-ul Mercedes, Ola Kallenius, care este de asemenea și președintele asociației europene a constructorilor (ACEA), a vizitat Ungaria în 2025 pentru a se întâlni cu prim-ministrul Viktor Orban și a discuta planurile de producție care vor aduce aproximativ 3.000 de locuri de muncă suplimentare în țară. Mercedes are deja peste 4.500 de angajați în Ungaria.

Producătorii auto germani investesc major în Ungaria

Producția la fabrica Mercedes din Ungaria este estimată să fie de până la 400.000 de unități anual, depășind producția fabricilor germane din Sindelfingen, Rastatt și Bremen. Este preconizat ca fiecare dintre acestea să ajungă la o producție de aproximativ 200.000 de unități pe an.

Țara vecină României atrage deja investiții majore, BMW pregătindu-se să construiască modelele sale Neue Klasse în Debrecen, iar producătorul chinez de vehicule electrice BYD planificând să înceapă producția în Szeged, unde Dolphin Surf EV este programat să fie lansat până la sfârșitul anului 2025.

Mercedes-Benz, în căutarea economiilor

Mercedes plănuise anterior să înceteze producția Clasei A pentru a se concentra pe mașini mai mari și mai profitabile, dar acum a prelungit generația actuală până în 2028. În timp ce mai multe modele compacte sunt eliminate treptat, Clasa A a primit o amânare, fiind planificat acum un succesor. În 2024, Mercedes a vândut aproximativ 374.000 de unități din Clasa A, GLA și EQA la nivel global, în scădere cu 11% față de anul precedent.

Mercedes se confruntă cu o presiune tot mai mare pe măsură ce peisajul concurențial se schimbă brusc, în special în China. Producătorii auto autohtoni, precum BYD, Nio, Xpeng și Xiaomi, au redus rapid decalajul tehnologic în ceea ce privește vehiculele electrice premium, oferind modele din ce în ce mai sofisticate la prețuri mult mai mici.

Ca urmare, Mercedes-Benz a avut dificultăți în a câștiga teren cu EV-uri de lux, precum sedanul EQS, în China. În decembrie, producătorul auto a declarat că rămâne pe cale să realizeze economii de costuri în valoare de 5 miliarde de până la sfârșitul anului 2027, respingând rapoartele potrivit cărora obiectivul a fost accelerat cu un an.