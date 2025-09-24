RAPORT Ce mașini hibride preferă românii: Toyota Corolla, cea mai vândută din segment / BMW prinde tracțiune în anunțurile online

Pentru mașinile hibride și electrice, piața second-hand începe să ia avânt, înregistrându-se o evoluție de 7,6% a anunțurilor pentru această categorie. Datele reies dintr-un raport Autovit.ro trimis către TechRider.ro, din care mai rezultă faptul că hatchback-ul japonez Toyota Corolla ocupă primul loc în 2025, cu un salt de 51% a numărului de anunțuri pe platforma de vânzări auto.

Toyota, marca de hibride preferată de români

În topul brandurilor care au în portofoliu mașini hibride se remarcă un lider incontestabil, acela fiind Toyota. Japonezii dețin 21% din totalul anunțurilor pe platforma de vânzări. Mercedes-Benz ocupă locul secund, cu 801 anunțuri, un număr ușor mai mare față de anul trecut.

În schimb, BMW înregistrează cea mai mare creștere procentuală dintre mărcile de top. De la 556 de anunțuri, marca bavareză a ajuns la 711 anunțuri, în creștere cu 27,9%. De asemenea, și sud-coreenii de la Hyundai sunt în creștere, urcând pe poziția a patra (311 anunțuri – +25,9%), iar în top urcă și Renault alături de Kia. Compania notează că, în raportul său, Lexus și Tesla nu mai fac parte din clasamentul pentru acest an.

Sursa foto: Autovit

Toyota Corolla deține majoritatea în raportul platformei de vânzări

Dacă analizăm modelele preferate de români, observăm că, și aici, Toyota este lider incontestabil, cu hatchback-ul Corolla înregistrând 51% dintre anunțurile pentru această categorie de mașini. Autovit.ro notează că modelul se bucură de cea mai bună performanță dintre toate modelele analizate. Crossover-ul CH-R rămâne stabil, în timp ce SUV-ul RAV4 are parte și el de o creștere (+34% – 245 de anunțuri).

Intrarea Mercedes-Benz GLC în top, cu 158 de anunțuri, arată o diversificare a pieței pe zona premium. BMW Seria 5 crește de asemenea, dar într-un ritm mai moderat (+10,7%).

