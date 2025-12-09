Cum se comportă o Dacia Spring la mâna a doua în mâinile germanilor de la TÜV / Care sunt punctele slabe ale modelului

Experții germani susțin că, dacă vreți să cumpărați o Dacia Spring la mâna a doua, nu doar prețul ar trebui să ne intereseze. Statisticile TÜV dezvăluie care sunt slăbiciunile mașinii electrice comercializată de Dacia, care este comercializată în Germania pentru aproape 17.000 de euro. Publicația Handelsblatt titrează că niciun model chinez nu poate ajunge la acest preț.

Ce zic experții germani despre calitatea Dacia Spring

În actualul raport TÜV 2026, citat de Handelsblatt, sunt evaluate rezultatele primei inspecții tehnice periodice, iar acestea nu aruncă o lumină favorabilă asupra calității micului automobil electric, mai ales că modelele atât de noi nu sunt, de obicei, afectate de întârzieri în întreținere și reparații.

Experții TÜV critică suspensiile axelor în stare proastă, în ciuda kilometrajului sub medie, iar amortizoarele de vibrații neetanșe sunt, de asemenea, un aspect negativ. Luminile de întâlnire și cele spate sunt, de asemenea, nemulțumitoare pentru inspectori. Dacia Spring, cu o lungime de 3,73 metri, are un design SUV plăcut, care se remarcă în mod deosebit după facelift-ul din 2024 și în versiunea Extreme cu panouri de caroserie și ornamente decorative.

Interior simplu, cu plastic „nu întotdeauna inodor”

Interiorul este simplu; alegerea materialelor a fost inițial caracterizată de utilizarea de plastic dur ieftin și nu întotdeauna inodor. Dar sunt firești aceste materiale pe un model ce, în Italia, poate fi achiziționat pentru doar 3.000 de euro, cu tot cu subvențiile de stat.

Faceliftul a adus îmbunătățiri în acest sens, iar de atunci volanul reglabil pe înălțime face parte din dotarea standard. Spațiul disponibil este adecvat pentru lungimea mașinii, bancheta din spate fiind prevăzută pentru maximum două persoane. Volumul portbagajului este de 290 de litri, iar dacă rabatezi spătarul scaunelor din spate, ai la dispoziție 1.100 de litri.

Care sunt prețurile pentru Dacia Spring în Germania

Dacia Spring este disponibilă în două versiuni de motorizare:

Motor electric de 44 de cai putere, 0-100 km/h în 20 de secunde, 125 km/h viteză maximă, 230 km autonomie;

Motor electric de 65 de cai putere, 0-100 km/h în 14 secunde, 125 km/h viteză maximă, 228 km autonomie.

În prezent, versiunea de 44 CP din gama de bază Essential este disponibilă la un preț de 16.900 euro, dar fără aer condiționat. Pentru varianta de 65 CP, prețul minim este de 18.900 euro (în versiunea Expression), care include, printre altele, aer condiționat.