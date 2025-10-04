Dacia Spring poate fi achiziționată pentru doar 3.900 de euro în Italia / Țara oferă 11.000 de euro reducere pentru o mașină electrică

Aproape toate țările europene oferă un ecotichet pentru achiziția unei mașini noi, accentul fiind pus pe cele electrice pentru a atinge țintele de emisii impuse de Uniunea Europeană. Italia are cel mai valoros astfel de voucher, oferind 11.000 de euro reducere pentru un EV. Astfel, o Dacia Spring poate costa 3.900 de euro, potrivit Profit.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

RABLA din Italia oferă discount maxim doar în anumite condiții

Persoanele care doresc să aplice pentru această subvenție primesc până la 11.000 de euro, în cadrul unui „program RABLA” care are un buget de 600 de milioane de euro doar pentru mașinile electrice. Ca și în România, bani sunt condiționați de casarea unei mașini vechi, dar singura condiție pusă este ca normele de emisii ale mașinii să fie cel mult Euro 5, adică mașini de cel puțin 10 ani vechime.

O altă condiție impusă de statul italian este legată de venituri. Astfel, ecotichetul este acordat astfel:

11.000 de euro, pentru persoanele cu venituri sub 30.000 de euro;

9.000 de euro, pentru persoanele cu venituri între 30.000 – 40.000 de euro anual;

30 % din costul vehiculului, până la maximum 20.000 euro per vehicul pentru microîntreprinderi.

Având în vedere că prețul unui Spring în Italia este de 17.000 de euro, diferența de preț până la 3.900 de euro este acoperită de Dacia, printr-o ofertă suplimentară care se adaugă la programul guvernamental.

Programele de tip „RABLA” stimulează vânzările de electrice

Programul RABLA italian ar putea aduce vânzări record de electrice, la prețuri incredibil de mici. Spre exemplu, modele precum Citroën ë-C3 sau Renault 5 pot fi cumpărate cu maximum 15.000 de euro în Italia.

„RABLA” din România are un buget redus anul acesta, de doar 200 de milioane de lei, sau aproximativ 40 de milioane de euro. Pentur vehiculele cu motor cu ardere internă și hibride, bugetul a fost epuizat în mai puțin de 15 minute de la lansare, pe când cel pentru electrice încă nu a fost consumat.