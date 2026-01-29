Trei autoturisme furate din Germania și Suedia, în valoare de 320.000 de euro, descoperite dezmembrate în Portul Constanța

Polițiștii de frontieră au descoperit în Portul Constanța trei autoturisme furate din Germania și Suedia, dezmembrate și pregătite pentru export, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 320.000 de euro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acțiunea a avut loc în perioada 26–28 ianuarie 2026 și s-a desfășurat în cooperare cu ofițeri ai Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), potrivit Agerpres.

În urma unei analize de risc, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au efectuat un control amănunțit în incinta unui operator portuar, verificând o semiremorcă înmatriculată în Polonia. Conform documentelor prezentate, aceasta transporta trei caroserii auto fără motor și fără alte componente esențiale, declarate ca piese auto uzate.

Verificările au arătat că seriile de șasiu înscrise în documente nu corespundeau unor serii autentice. În urma unor verificări suplimentare, polițiștii au reușit identificarea seriilor reale de șasiu, stabilind că două dintre autoturisme figurau ca fiind furate din Germania.

Controlul a fost extins asupra unei a doua semiremorci, în care au fost descoperite motoare, cutii de viteze și alte componente auto aparținând celor trei vehicule identificate inițial. În acest context, a fost stabilită și a treia serie reală de șasiu, autoturismul aferent figurând ca fiind furat din Suedia.

Caroseriile și piesele componente au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă pentru continuarea cercetărilor. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Potrivit Poliției de Frontieră, în ultimele șase luni, în Portul Constanța au fost descoperite 11 autovehicule furate din alte state, pregătite pentru export către țări terțe prin diverse metode de disimulare.