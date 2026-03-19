UPDATE Reacția MAI: Sistemul nu este blocat, dar extinderea necesită etape tehnice și legale

Ministerul Afacerilor Interne a reacționat la criticile formulate de Asociația Pro Infrastructura și respinge ideea că sistemul de sancționare pe baza camerelor video ar fi blocat sau nefuncțional.

Instituția precizează într-un comunicat că Poliția Română utilizează deja sisteme tehnice pentru monitorizarea traficului, iar platforma e-SIGUR este operațională din 1 ianuarie 2025, fiind aplicate deja sancțiuni contravenționale prin acest sistem.

Reprezentanții MAI subliniază însă că trebuie făcută o distincție între funcționarea actuală a sistemului și extinderea acestuia prin integrarea camerelor video administrate de alte entități. Potrivit instituției, acest proces presupune parcurgerea unor etape legale, tehnice și operaționale complexe, care țin de compatibilitatea sistemelor, securitatea datelor și validarea informațiilor.

„Simpla existență a unor camere video instalate de diverși administratori de drum nu înseamnă automat că imaginile pot fi utilizate imediat într-un sistem național de sancționare”, transmite MAI, care subliniază că utilizarea acestor date trebuie să respecte toate cerințele legale și tehnice.

Oficialii mai arată că afirmațiile privind blocarea mecanismului simplifică excesiv o procedură care implică integrarea mai multor sisteme și fluxuri operaționale. În paralel, Poliția Română susține că lucrează atât la utilizarea sistemelor deja existente, cât și la extinderea graduală a capacităților de monitorizare automată a traficului.

Potrivit instituției, obiectivul rămâne creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente, prin dezvoltarea unor instrumente conforme cu cadrul legal și standardele tehnice în vigoare.

Știrea inițială

Asociația Pro Infrastructura acuză Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română că întârzie implementarea unui sistem care ar permite sancționarea șoferilor pe baza imaginilor surprinse de camerele video de pe drumurile publice.

Organizația susține că măsura, considerată esențială pentru creșterea siguranței rutiere și descurajarea comportamentului agresiv în trafic, este blocată de proceduri birocratice și modificări legislative repetate. Reprezentanții asociației afirmă că, deși cadrul legal există, aplicarea efectivă este amânată constant, potrivit Agerpres.

Criticile vizează inclusiv conducerea MAI și a Poliției Române, fiind menționați Bogdan Despescu și Cătălin Predoiu, despre care organizația sugerează că tergiversează adoptarea unor măsuri care ar putea reduce numărul accidentelor.

Potrivit Pro Infrastructura, problema nu este una nouă. În martie 2025, organizația semnala lipsa unui ordin de ministru necesar aplicării legislației. Ulterior, în toamna aceluiași an, autoritățile au invocat alte motive pentru întârziere, precum absența unui centru național care să proceseze datele colectate sau necesitatea modificării cadrului normativ existent, inclusiv a OUG 84/2024.

În noiembrie 2025, un nou proiect de ordonanță de urgență a fost pus în consultare publică, iar la începutul lunii martie 2026 documentul a fost transmis spre avizare către mai multe ministere și instituții, proces care, potrivit asociației, prelungește inutil implementarea sistemului.

Organizația atrage atenția că aceste întârzieri au efecte directe în trafic, încurajând comportamentele periculoase și reducând eficiența măsurilor de prevenție. Reprezentanții săi sugerează că una dintre explicațiile posibile ar fi lipsa de voință politică, în condițiile în care sancționarea automată a șoferilor ar putea fi percepută ca o măsură nepopulară.

În acest context, Pro Infrastructura consideră că adoptarea rapidă a sistemului ar putea contribui la disciplinarea participanților la trafic și la reducerea numărului de accidente, într-un moment în care siguranța rutieră rămâne o problemă majoră în România.