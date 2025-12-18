dark
Rețeaua de încărcare PPC Blue ajunge la 1.100 de stații în România / Numărul s-a dublat în doar un an

Daniel Simion
18 decembrie 2025
Sursa foto: PPC Blue
Rețeaua PPC Blue a ajuns la peste 1.100 de puncte de încărcare, din care peste jumătate sunt rapide sau ultra-rapide. Potrivit Agerpres, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la aceste stații au parcurs în total peste 12 milioane de kilometri, sau 299 de ture în jurul Pământului.

Românii au economisit 1.945 de tone/an de emisii de CO2

În România, PPC Blue operează peste 1.100 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 36 MW, dublând nu doar numărul de puncte, dar și numărul de stații de încărcare rapide si ultrarapide. În urma sesiunilor de încărcare, șoferii români au contribuit la reducerea cu peste 1.945 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

“Am trecut la o distribuție mai echilibrată între stațiile AC și DC, cele DC depășind acum 50% din rețea — o direcție pe care o vom menține, deoarece credem că mobilitatea viitorului se construiește prin colaborare, inovație și grijă față de mediu, iar noi ne dorim să fim o opțiune de încredere pentru clienții din regiune” a declarat Andreea-Dana Popescu, director general PPC Blue România.

Infrastructura de încărcare PPC Blue este prezentă în parcarea centrelor comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri. Totodată, aceste încărcătoare sunt prezente și în spațiile publice, amenajate de municipalitate.

