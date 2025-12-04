Șoferii pot beneficia de RCA mai ieftin din 2026 / BAAR a decis să reducă contribuțiile pe care membrii săi le plătesc, ASF urmează să scadă și ea contribuția

Costurile marilor falimente din zona de asigurări încep să se atenueze, după ce Fondul de Garantare a Asigurărilor (FGA) și Biroul Asiguratorilor de Autovehicule (BAAR) au achitat cea mai mare parte a obligațiilor către păgubiții falimentului Euroins. Potrivit Economica.net, presiunea pe primele plătite de șoferi va scădea considerabil, cu un procent dublu față de scumpirile din 2025.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Firmele de asigurări vor plăti contribuții mai mici statului

După ce BAAR a luat încă de la începutul acestui an decizia de a reduce contribuțiile pe care le plătesc membrii săi, adică toate firmele care vând asigurări auto pe teritoriul României, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vine, la rândul său, cu o propunere care ar trebui să modifice prețurile RCA. Concret, contribuția totală la FGA a firmelor care vând asigurări generale scade cu 2 puncte procentuale, de la 7% la doar 5% din Primele Brute Subscrise (PBS).

Având în vedere că BAAR a redus contribuția la doar 1,6% cin primele subscrise pe zona auto, adică RCA și asigurarea facultativă CASCO, cele mai importante contribuții pentru firmele care vând RCA vor fi reduse cu 5,4 puncte procentuale. Astfel, scăderea de la 12% la 6,6% ar trebui să fie resimțită și în prețul polițelor.

Prima medie pentru RCA este de 1.271 de lei

Conform datelor ASF citate de Economica.net, în ultimul trimestru al anului 2024, prima medie pentru RCA a fost de 1.271 de lei, în timp ce la finalul primului semestru al acestui an ea ajunsese la 1.298 de lei. Altfel spus, o creștere de sub 2%, adică de peste trei ori mai puțin decât cei 5,5% care ar trebui să se scadă din prima RCA ca urmarea a reducerii contribuțiilor.

Cu această ocazie, dispare și un avantaj primit de firmele din afara României care vând polițe de asigurare auto obligatorii prin intermediul unor sucursale supravegheate din țara de origine. O directivă europeană, adoptată și în România, arată că societățile care activează în baza pașaportului european pot alege dacă să cotizeze la fondul din țara gazdă sau cel din țara de origine.

Axeria și Hellas Direct operează în țara noasră în baza pașaportului european, adunând portofolii substanțiale de clienți și cote de piață semnificative. Hellas a ales să cotizeze în Cipru, unde plătea doar 5%, pe când Axeria cotizează la FGA.