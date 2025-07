REVIEW Ford Puma Gen-E: O electrică fabricată la Craiova, calibrată pentru Europa

Ford Puma Gen-E este versiunea electrică a unuia dintre cele mai vândute SUV-uri urbane din Europa. Fără să reinventeze roata, Gen-E mizează pe eficiență, familiaritate și un stil discret electrificat. O rețetă gândită pentru tranziția naturală spre mobilitatea electrică.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lansat oficial la finalul anului 2024, Puma Gen-E a început să fie produs în România, în Bănie, la Craiova, cu livrări în primăvara lui 2025. Abia acum, însă, TechRider.ro a avut ocazia să-l testeze în condiții reale prin București și împrejurimi, oferind o primă impresie detaliată despre acest crossover electric.

Designul rămâne familiar, cu accente electrice subtile

La prima vedere, Ford Puma Gen-E nu diferă radical de versiunea cu motor termic. Dimensiunile sunt aproape identice: 4,21 metri lungime, 1,81 metri lățime și 1,56 metri înălțime, iar silueta rămâne fidelă rețetei originale. Tocmai acesta este și obiectivul: să nu „sperie” publicul fidel Puma, ci să îl convingă cu pași mici spre electrificare.

Cea mai evidentă diferență este grila frontală, complet închisă, cu un finisaj negru lucios inspirat de Mustang Mach-E. Aceasta nu este doar o alegere estetică, are și rol funcțional, optimizând răcirea bateriei. În partea din spate, apare un difuzor specific versiunii electrice, iar evacuarea lipsește complet, cum era de așteptat.

Privită din lateral, bateria care „iese” discret sub podea poate fi observată, dar Ford afirmă că garda la sol rămâne neschimbată. În plus, paleta de culori primește un refresh binevenit, cu nuanțe noi precum Electric Yellow și Digital Aqua Blue (ca în cazul versiunii testate de noi) detalii care vor atrage atenția fără a epata.

O electrică pragmatică, dezvoltată 100% de Ford

Spre deosebire de alte modele electrice Ford, precum Explorer EV, construit pe platforma MEB furnizată de Volkswagen, Gen-E este complet dezvoltat in-house. Asta înseamnă că folosește o versiune adaptată a arhitecturii modelului Puma lansat în 2019, la rândul său derivată din platforma ultimei generații Ford Fiesta.

În mod interesant, platforma nu este una dedicată exclusiv electricelor, dar Ford a reușit să compenseze printr-un management eficient al energiei și o masă proprie relativ redusă pentru o mașină cu baterii. Practic, Puma Gen-E împărtășește o mare parte din ADN cu modelul utilitar E-Tourneo Courier.

Interior funcțional, cu detalii familiare și câteva compromisuri

Habitaclul lui Ford Puma Gen-E păstrează aproape neschimbată configurația versiunii termice, cu același layout general, materiale familiare și poziție de condus ușor înălțată. Atmosfera este luminoasă, mai ales în versiunile echipate cu plafon panoramic cu trapă dublă. Însă, în ciuda unei prezentări moderne, unele materiale lasă o impresie modestă, în special plasticul tare de pe planșa de bord, care contrastează cu scaunele parțial îmbrăcate în piele și material textil asemănător Alcantarei.

Planșa de bord este dominată de două ecrane generoase. Un instrumentar digital de 12,8 inchi și un ecran central de 12 inchi, ambele standard. Interfața SYNC 4 beneficiază de conectivitate 5G, navigație cu actualizări din cloud și suport wireless pentru Apple CarPlay și Android Auto. Răspunsul sistemului este bun, iar în timpul testului nu au apărut blocaje sau erori, însă grafica și structura meniurilor ar putea fi mai rafinate.

Tunelul central a fost redesenat pentru mai mult spațiu, în absența unui selector tradițional de viteze, acesta a fost mutat sub forma unui comutator discret în spatele volanului. Rezultatul: o consolă centrală mai aerisită și spațiu suplimentar între scaune.

Pentru pasagerii din spate, spațiul pentru picioare este la limită, iar cel pentru cap este ușor limitat și el din cauza podelei înălțate, un compromis necesar pentru a găzdui bateria. Cu toate acestea, poziția banchetei este decentă. Pe banchta din spate pot călători doar două persoane adulte, o a treia, la mijloc, ar sta mult prea înghesuită. Cine a stat la mijloc într-o mașină de clasă mică știe despre ce vorbesc.

Portbagajul impresionează prin soluții inteligente

Ford Puma Gen-E oferă un volum minim de 523 de litri pentru bagaje, incluzând și compartimentul „Gigabox” de 145 de litri amplasat sub podea, ideal pentru obiecte murdare sau ude. Datorită dopului de scurgere această zonă poate fi curățată cu furtunul. Prin rabatarea banchetei spate, volumul total ajunge la 1.283 litri. În plus, există un compartiment frontal (frunk) de 43 de litri, perfect pentru depozitarea cablurilor de încărcare.

Pe lista de echipamente se regăsește și un sistem audio Bang & Olufsen, apreciat pentru claritatea redării, precum și încărcare wireless pentru smartphone-uri, inclusă standard. Volanul pătrat, cu multe comenzi la îndemână, poate părea supradimensionat pentru unii, dar este ușor de utilizat în practică.

În ciuda lipsei butoanelor fizice pentru controlul climatizării, comenzile tactile de pe ecran se dovedesc ușor de învățat în scurt timp. Per ansamblu, interiorul nu impresionează prin rafinament, dar punctează bine la capitolul funcționalitate și modularitate, exact așa cum te-ai aștepta de la un crossover urban electric cu pretenții pragmatice.

Sub ecranul tactil central, Ford păstrează un set de comenzi fizice esențiale, reflectând o abordare practică și orientată către utilizator. Astfel, trei butoane dedicate oferă acces rapid la selectarea modurilor de condus, activarea camerelor 360° și dezaburirea geamurilor, în timp ce un buton rotativ pentru controlul volumului completează această zonă funcțională.

Sistem de propulsie simplu, dar eficient

Ford Puma Gen-E este disponibil într-o singură configurație de motorizare: un motor electric de 168 CP și 290 Nm, alimentat de o baterie cu capacitate netă de 43 kWh. Deși aceasta este mai mică decât media segmentului (unde mulți rivali oferă 50 kWh sau mai mult), eficiența generală și greutatea redusă compensează diferența.

Accelerația este surprinzătoare pentru un model orientat spre uz cotidian: sprintul 0-100 km/h are loc în 8 secunde, o valoare comparabilă cu a vechii versiuni ST pe benzină. Cuplul maxim este livrat imediat, oferind reprize rapide și o reacție promptă la apăsarea pedalei de accelerație, o caracteristică esențială în oraș sau în trafic aglomerat. Cu o masă totală de doar 1.563 kg, Puma Gen-E este una dintre cele mai ușoare electrice din clasă, ceea ce contribuie direct la agilitate și eficiență.

Modurile de rulare Eco, Normal și Sport modifică subtil răspunsul accelerației și nivelul de regenerare a energiei. În regimul Sport, răspunsul devine mai alert, cu o frânare regenerativă mai intensă, în timp ce modul Eco favorizează o rulare liniștită, ideală pentru oraș. Modul Normal oferă cel mai bun echilibru între dinamică și confort.

Autonomie realistă – 290 de KM

Ford declară o autonomie oficială de 376 km în regim mixt WLTP. În testul mixt efectuat de TechRider, consumul a fost de aproximativ 15 kWh/100 km, ceea ce indică o autonomie reală de circa 290 de km, un rezultat scceptabil pentru o mașină cu o baterie de dimensiuni reduse. De asemenea, este important de subliniat că testul a fost efectuat în condiții de vară, cu aerul condiționat activat constant, ceea ce influențează consumul. Astfel, rezultatul obținut reflectă o utilizare reală și relevantă pentru traficul urban și extraurban cotidian.

Am apreciat în special modul One Pedal, o funcție care permite rularea cu o singură pedală în majoritatea situațiilor (cea de accelerație), frânarea regenerative încetinind mașina de fiecare data când pedala de accelerație nu este apăsată. În oraș, aceasta adaugă un plus de confort și eficiență, mai ales pentru cei care se deplasează frecvent în aglomerație.

Încărcarea se face la maximum 100 kW în curent continuu (DC), ceea ce permite o reîncărcare de la 20% la 80% în mai puțin de 30 de minute. La un wallbox de 11 kW în curent alternativ (AC), bateria se încarcă complet în aproximativ 5 ore și jumătate.

Un comportament rutier plăcut și fără excese

Comportamentul dinamic al lui Puma Gen-E este echilibrat. Direcția este ușoară, suspensia bine reglată, iar izolarea fonică generală este la un nivel bun pentru o mașină din această clasă. Doar la viteze de peste 100 km/h încep să apară zgomote de rulare și vânt, dar sunt limitate și nu devin deranjante decât aproape de 120 km/h.

Manevrabilitatea este surprinzătoare pentru o electrică. Ford a reușit să mențină senzația de ușurință în condus, fără ca mașina să pară greoaie. Chiar și cu jantele de 18 inch, Puma Gen-E absoarbe bine denivelările tipice drumurilor din România, oferind un echilibru bun între fermitate și confort. Pentru șoferii care apreciază condusul liniștit, dar nu lipsit de implicare, Puma Gen-E oferă acel „fun-to-drive” specific Ford, fără excese sau dramatism inutil.

Ford Puma a fost retestat de Euro NCAP în versiunea electrică și facelift, obținând din nou 4 stele din 5, la fel ca modelul termic evaluat în 2020. Crossoverul a fost apreciat pentru protecția copiilor, unde a atins un scor de 84%, în timp ce protecția pasagerilor adulți a fost evaluată la 75%. Protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumului, precum pietonii sau bicicliștii, a fost notată cu 70%, iar sistemele de siguranță activă au primit un scor de 69%. Chiar dacă împarte platforma cu Ford Tourneo Courier, model notat și el tot cu 4 stele, Puma Gen-E a reușit să mențină un nivel de protecție solid în toate testele.

Ford Puma Gen-E: electrificare cu personalitate și preț competitiv

Ford Puma Gen-E se adresează celor care vor să renunțe la combustibilii fosili fără să facă rabat de la plăcerea condusului. Cu un comportament dinamic atractiv și o autonomie suficientă pentru nevoile urbane și extraurbane, modelul reușește să tempereze orice ezitare legată de tranziția către electric.

În plus, prețul de pornire de 35.000 de euro îl poziționează corect în segment, iar oferta promoțională atractivă, de la 22.900 euro (cu beneficii Ford, fără programul Rabla), îl face o opțiune tentantă pentru cei care vor o mașină electrică accesibilă, dar cu personalitate.

Fișă tehnică – Ford Puma Gen-E (2025)

Tip propulsie: 100% electrică (EV)

Tip transmisie: Automată

Tracțiune: Față (FWD)

Putere maximă: 168 CP / 123,5 kW

Tip baterie: Litiu-ion (NMC)

Capacitate baterie utilizabilă: 43 kWh

Accelerație 0-100 km/h: 8secunde

Viteză maximă: 160 km/h (limitare electronică)

Autonomie maximă WLTP (cel mai bun caz): 364 km

Autonomie reală în timpul testului: aprox. 290 km

Dimensiuni exterioare

Fără cârlig: 4214 mm

Cu cârlig: 4313 mm

Lățime totală cu oglinzi: 1930 mm

Lățime fără oglinzi / cu oglinzi pliate: 1805 mm

Înălțime totală: 1555 mm

Ampatament: 2588 mm

Consolă față: 863 mm

Consolă spate: 763 mm

Gardă la sol minimă: 157 mm

Gardă la sol cu sarcină maximă: 129 mm

Raza de bracaj: 10,5 m

Volum portbagaj:

standard: 523 litri (inclusiv 145 litri în MegaBox)

max. cu bancheta rabatată: 1.283 litri

frunk (portbagaj față): 43 litri

Sisteme multimedia: SYNC 4, ecran central 12 inch + instrumentar digital 12,8 inch

Conectivitate: Apple CarPlay & Android Auto wireless, 5G, navigație cloud

Sisteme de siguranță: frânare automată de urgență, asistent unghi mort, menținere bandă etc.

Scor Euro NCAP (2024): ★★★★ (4 stele)

Prețuri în România:

Preț de listă: de la 35.000 €

Ofertă promoțională Ford (fără Rabla): de la 22.900 €.