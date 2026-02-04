Compania Automobile Dacia SA pregătește reducerea personalului în 2026, ca urmare a unei posibile scăderi a producției de autovehicule, mizând în principal pe plecări voluntare. Angajații care aleg să încheie contractul de muncă pot primi compensații substanțiale, în funcție de vechimea în uzină, informează Profit.ro.

Cea mai recentă campanie de plecări voluntare va începe pe 1 martie, iar sumele oferite au crescut ușor față de anul trecut, potrivit Profit.ro. Angajații cu până la doi ani vechime vor primi 25.000 de lei net, iar cei cu vechime între 2 și 4 ani, 63.000 de lei.

Pentru cei cu 4–8 ani în uzină, compensația va fi de 113.000 de lei, iar pentru 8–12 și 12–16 ani, 137.000, respectiv 167.000 de lei. Cea mai mare sumă, de 210.000 de lei, este destinată angajaților cu peste 16 ani vechime.

Există și o categorie specială pentru angajații cu boli profesionale sau invalidități survenite în timpul muncii, care pot primi până la 240.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro, dacă optează pentru plecare.

Sumele au fost negociate cu Sindicatul Autovehicule Dacia (SAD)

Sumele au fost negociate cu Sindicatul Autovehicule Dacia (SAD) și vor fi acordate împreună cu salariile pentru luna februarie. Cererile pentru participarea la program se depun în februarie și sunt aprobate de managerii uzinei, nu automat. În campaniile precedente, doar jumătate dintre cereri erau aprobate. Pentru această rundă, se estimează că până la 900 de angajați ar putea părăsi Dacia.

Reducerea personalului vine într-un context de scădere a cererii de automobile și presiuni generate de noile norme de emisii, care pot influența mixul de producție al grupului Renault. În prezent, uzina Dacia de la Mioveni are aproximativ 11.000 de angajați și un grad de robotizare de circa 60%, comparativ cu 550 de roboți industriali în 2025.

Pentru comparație, uzina Renault din Seul are 1.700 de angajați și 850 de roboți, dar produce doar aproximativ 100.000 de vehicule anual, față de aproape 300.000 cât a produs Dacia în 2025.