Nvidia a semnat un acord de licențiere a tehnologiei cu startup-ul Groq și a recrutat o parte importantă din conducerea acestuia, inclusiv fondatorul companiei, Jonathan Ross.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Groq este o companie americană specializată în dezvoltarea de cipuri dedicate inferenței în inteligența artificială, utilizate pentru rularea rapidă a modelelor AI deja antrenate.

Potrivit Reuters, acordul nu presupune preluarea Groq.

Nvidia a obținut o licență neexclusivă pentru tehnologia dezvoltată de startup, în timp ce Groq va continua să funcționeze ca firmă independentă. Detaliile financiare nu au fost făcute publice. O sursă apropiată Nvidia a confirmat existența acordului.

Groq este activă într-un segment al pieței unde competiția este în creștere. Nvidia domină piața de antrenare a modelelor AI, însă inferența este mai competitivă. Aici, compania se confruntă cu rivali tradiționali, precum Advanced Micro Devices, dar și cu startup-uri specializate.

Schimbări la nivelul conducerii

În urma acordului, Jonathan Ross se va alătura echipei Nvidia. Acesta a avut un rol-cheie în dezvoltarea programului de cipuri pentru inteligență artificială al Google. De asemenea, președintele Groq, Sunny Madra, și mai mulți membri ai echipei de inginerie vor face pasul către Nvidia.

Groq a anunțat că Simon Edwards va prelua funcția de CEO. Compania a precizat că activitatea sa de cloud va continua fără modificări.

Un model tot mai frecvent în industria tech

Acordul dintre Nvidia și Groq urmează un model tot mai des întâlnit în industrie. Marile companii de tehnologie aleg să obțină acces la tehnologie și talent prin licențiere și angajări directe, fără a realiza achiziții complete.

În tranzacții similare, Microsoft și-a adus un executiv-cheie din zona AI printr-un acord de licențiere de 650 de milioane de dolari. Meta a plătit 15 miliarde de dolari pentru a-l angaja pe CEO-ul Scale AI, fără a cumpăra compania. Amazon a recrutat fondatori de la Adept AI, iar Nvidia a încheiat un acord comparabil și la începutul acestui an.

Evaluare în creștere și atenția autorităților

Evaluarea Groq a crescut în ultimul an, ajungând la 6,9 miliarde de dolari, după o rundă de finanțare de 750 de milioane de dolari. Compania folosește o arhitectură bazată pe memorie SRAM integrată pe cip, care reduce dependența de memoria externă, dar limitează dimensiunea modelelor care pot fi rulate.

Analistul Bernstein Stacy Rasgon a atras atenția asupra posibilelor riscuri antitrust. „Structurarea acordului ca licență neexclusivă poate păstra aparența concurenței, chiar dacă o parte din conducere și din talentul tehnic se mută la Nvidia”, a scris acesta într-o notă adresată investitorilor. El a menționat și relația apropiată dintre CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și administrația Trump.