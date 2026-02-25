Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seară una dintre măsurile care vor fi incluse în ordonanța privind reforma administrației publice, iar aceasta îi vizează direct pe șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere.

Schimbările propuse sunt legate atât de reducerea perioadei de suspendare a permisului, cât și de situațiile în care amenzile rămân neachitate.

În primul caz, ministrul a explicat că șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare vor trebui să demonstreze că și-au achitat toate amenzile de circulație primite până la acel moment. Nu este suficientă plata sancțiunii pentru care solicită reducerea.

„La reducerea perioadei de suspendare a permisului, cel care dorește reducerea perioadei va trebui să facă dovada plății amenzilor pe care le-a primit. Nu numai acea amendă, dar a tuturor amenzilor de circulație. Dar nu intră aici toate debitele la bugetul local”, a explicat ministrul.

Cu alte cuvinte, condiționarea se aplică strict amenzilor rutiere. Restanțele de altă natură către bugetele locale nu vor influența această procedură.

A doua situație vizează șoferii care nu achită amenzile deloc. Potrivit lui Cseke Attila, după 105 zile de la constatarea contravenției, va interveni suspendarea permisului de conducere.

„După expirarea a 105 zile de la constatarea contravenției, va interveni suspendarea permisului care se va face printr-o interconectare a MAI cu autoritățile locale. Ministerul va fi înștiințat de către autoritatea locală că se poate ajunge la suspendarea permisului, pentru că nu s-a achitat amenda. Cetățeanul nu va trebui să predea permisul, dar în evidența MAI va apărea că permisul e retras sau suspendat. În momentul plății, în sistem apare că s-a plătit amenda, iar permisul nu mai e suspendat. Cetățeanul nu trebuie să facă nimic, statul lucrează pe acest sistem”, a explicat Cseke Attila.

Practic, suspendarea ar urma să fie operată automat, prin interconectarea bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne cu cele ale autorităților locale. Șoferul nu va fi obligat să predea fizic permisul, însă în sistem acesta va figura ca suspendat până la achitarea sumei restante.

Ordonanța nu va produce efecte imediat. Ministrul a precizat că actul normativ va intra în vigoare la șase luni de la adoptare.

„Dacă considerăm că Ordonanța apare pe 1 martie, considerăm că pe 1 septembrie va intra în vigoare”, a transmis el.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a explicat rațiunea din spatele acestor modificări legislative. Problema este una de conformare scăzută la plată.

„Doar 40% din amenzile rutiere sunt plătite în România”, a subliniat acesta.

Autoritățile mizează astfel pe un mecanism automat de suspendare pentru a crește gradul de colectare a amenzilor și pentru a descuraja neplata sancțiunilor de circulație.