Stellantis a prezentat un prototip de baterie pentru vehicule electrice: Este mai ieftină, mai ușoară și se încarcă mai rapid

Constructorul auto Stellantis a dezvăluit vineri un prototip de vehicul electric echipat cu o nouă baterie, care promite încărcare mai rapidă, greutate redusă și costuri mai mici. Noul sistem elimină necesitatea unui invertor și a unui încărcător separat, transmite Reuters, preluat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sistemul, denumit IBIS (Intelligent Battery Integrated System), a fost dezvoltat în parteneriat cu Saft, o filială a TotalEnergies.

Potrivit Stellantis, sistemul IBIS aduce economii de spațiu și greutate, este mai ușor de întreținut și are o eficiență cu 10% mai mare decât o baterie convențională de dimensiuni similare, reducând timpul de încărcare cu aproximativ o oră.

Tehnologia se află în prezent în teste rutiere pe un Peugeot e-3008 și ar putea fi implementată în modelele de serie până la sfârșitul deceniului.

În plus, integrarea directă a funcțiilor de conversie a curentului în baterie, printr-un sistem de control electronic cu 200 de tranzistori, scade greutatea vehiculului cu circa 40 kg și reduce timpul de încărcare cu 15%.

Stellantis a descris această inovație drept „un pas major înainte în electrificarea aplicațiilor energetice mobile și staționare”, într-un context în care viteza de încărcare și accesibilitatea rămân obstacole-cheie pentru adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice.