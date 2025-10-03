Dacia Duster domină în fața lui Ford Puma, MG ZS și Skoda Karoq la înmatriculări în septembrie 2025

Am analizat rezultatele oficiale DRPCIV pentru luna septembrie 2025 în segmentul SUV-urilor compacte, acolo unde prețurile și dimensiunile sunt apropiate, iar concurența se intensifică de la o lună la alta. Dacia Duster rămâne liderul incontestabil al pieței, cu cifre care lasă mult în urmă rivalii europeni și chinezi, dar și noile apariții de pe piața auto din România.

Modelul fabricat la Mioveni a bifat 931 de unități înmatriculate în septembrie, consolidându-și poziția de best-seller. Diferența față de următorul clasat este uriașă: Ford Puma, produs la Craiova, a înregistrat 229 de unități, adică de peste patru ori mai puțin decât Duster.

Rivalii din China: cifre modeste, dar diversitate mai mare

SUV-urile de origine chineză încearcă să câștige teren, dar rezultatele sunt încă departe de succesul Duster. MG ZS a reușit 155 de unități, fiind cel mai bine poziționat model din această zonă. Geely Coolray a ajuns la 26 de înmatriculări, iar Byd Atto 2, un model electric, a prins doar 6 unități. Noile mărci chineze intră în piață, dar ritmul adoptării lor de către șoferii români rămâne lent.

Pe partea europeană, Suzuki Vitara a fost înmatriculat în 66 de exemplare, iar Skoda Karoq în 68 de unități. Noul Opel Frontera a pornit cu 44 de unități, iar Renault Symbioz, model recent intrat pe piață, a înregistrat 61 de înmatriculări. Două modele populare în alte piețe au avut rezultate aproape simbolice în România: Nissan Qashqai doar 25 de unități, iar Seat Ateca doar 2 mașini.

Alți jucători din segment: KG Mobility Korando

Un nume mai puțin cunoscut în România, dar cu ambiții mari, este KG Mobility Korando, care a înregistrat 84 de unități. Chiar dacă cifra este departe de cea a lui Duster, Korando reușește să depășească rivali mai bine ancorați în piața europeană, precum Nissan Qashqai sau Seat Ateca.

Dacia Duster rămâne punctul de referință pentru clienții din România. Cu aproape 1.000 de unități înmatriculate într-o singură lună, modelul românesc își consolidează poziția de lider într-un segment extrem de disputat. În timp ce rivalii încearcă să își găsească locul prin tehnologii noi sau oferte comerciale, cifrele arată că Duster continuă să fie alegerea majorității șoferilor locali.