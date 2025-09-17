Jaguar Land Rover anunță că suspendarea producției la fabricile sale din Marea Britanie se prelungește până la trei săptămâni, în urma atacului cibernetic

Cel mai mare producător de automobile din Marea Britanie, Jaguar Land Rover (JLR), a declarat că suspendarea producției din cauza unui atac cibernetic va continua până pe 24 septembrie, prelungind oprirea fabricilor sale britanice la mai mult de trei săptămâni, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Producătorul de mașini de lux, deținut de Tata Motors din India, a declarat că a închis sistemele sale la începutul lunii septembrie pentru a limita atacul cibernetic care a perturbat grav operațiunile sale de vânzare cu amănuntul și de producție.

Cele trei fabrici ale sale din Marea Britanie, care produc de obicei aproximativ 1.000 de mașini pe zi, nu vor reporni până pe 24 septembrie, a precizat compania. JLR a cerut multora dintre cei 33.000 de angajați să rămână acasă.

„Am luat această decizie în timp ce ancheta noastră criminalistică privind incidentul cibernetic continuă și în timp ce analizăm diferitele etape ale repornirii controlate a operațiunilor noastre globale, care va dura ceva timp”, a afirmat JLR într-un comunicat publicat pe site-ul său.

Există îngrijorări cu privire la impactul financiar al suspendării asupra lanțului de aprovizionare britanic al JLR, care include multe companii mai mici și susține 104.000 de locuri de muncă în toată țara. Sindicatul „Unite” a avertizat cu privire la pierderea locurilor de muncă și a declarat că va fi necesar sprijinul guvernului, având în vedere durata îndelungată a opririi.

Ziarul britanic The Telegraph a scris luni că oprirea producției ar putea dura până în noiembrie, deși JLR a declarat că aceasta nu este poziția sa.

JLR a transmis că incidentul a afectat unele date, deși nu este clar dacă acesta a implicat clienți, furnizori sau sisteme interne.

Acest incident a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice și ransomware care au vizat companii din întreaga lume. În Marea Britanie, nume cunoscute, precum Marks & Spencer și Co-op, au fost victime ale unor atacuri din ce în ce mai sofisticate.

Suspendarea survine în contextul în care JLR se confruntă cu provocări mai ample, inclusiv o cerere mai slabă în China și Europa și întârzieri în lansarea modelelor sale de vehicule electrice.

În iulie, JLR a raportat o scădere de 11% a vânzărilor trimestriale, parțial din cauza unei pauze temporare a livrărilor către SUA după impunerea tarifelor. Deși exporturile au fost reluate în mai, compania și-a redus ținta de marjă de profit pentru anul fiscal 2026 la 5%-7%, de la 10%, invocând incertitudinea comercială continuă.