Tensiunile geopolitice dintre Statele Unite și aliații lor europeni capătă o nouă dimensiune, una tehnologică. Ministrul olandez al Apărării, Gijs Tuinman, a sugerat public că software-ul avionului de luptă F-35 ar putea fi deblocat pentru a elimina restricțiile impuse de producător „la fel ca un iPhone”.

Declarația, relatată de publicația de specialitate The War Zone, vine într-un moment sensibil pentru relațiile transatlantice. Fără a oferi detalii tehnice, Tuinman a lăsat să se înțeleagă că, dincolo de limitările impuse de programul american, ar exista modalități prin care un stat utilizator ar putea interveni asupra sistemului software al aeronavei.

Un avion dependent de cloud

F-35 nu este doar un avion de luptă, ci o platformă digitală complexă, conectată permanent la o infrastructură informatică gestionată de SUA. Actualizările de software, pachetele de date pentru misiuni și informațiile sensibile despre amenințări sunt încărcate și gestionate prin rețele centralizate.

Inițial, acest ecosistem s-a bazat pe sistemul Autonomic Logistics Information System (ALIS), ulterior înlocuit cu Operational Data Integrated Network (ODIN), după o serie de probleme tehnice și critici legate de performanță și securitate.

Prin această infrastructură cloud circulă date extrem de sensibile, inclusiv informații despre sistemele de apărare ale potențialilor adversari. Iar o vulnerabilitate sau o întrerupere a accesului ar putea afecta direct capacitatea operațională a statelor utilizatoare.

Controlul american asupra software-ului

Programul F-35 limitează în mod deliberat modificările pe care țările partenere le pot face asupra software-ului aeronavei. Practic, SUA păstrează controlul asupra arhitecturii digitale a aparatului. Până în prezent, doar Israel a reușit să negocieze integrarea unui software propriu în flota sa de F-35.

În acest context, ideea de „jailbreaking” capătă o încărcătură strategică. Termenul, împrumutat din lumea smartphone-urilor, desemnează eliminarea restricțiilor impuse de producător pentru a permite instalarea de aplicații sau modificări neautorizate. Aplicat unui avion de generația a cincea, conceptul ar însemna acces direct la codul și funcționalitățile sistemului, fără aprobarea Washingtonului.

Autonomie strategică sau vulnerabilitate?

Comentariile lui Tuinman trebuie citite pe fundalul dezbaterii mai largi despre autonomia strategică europeană. În timpul administrației Donald Trump, retorica dură privind contribuțiile europene la NATO și utilizarea tarifelor comerciale ca instrument diplomatic au alimentat temerile privind o eventuală decuplare strategică.

În paralel, mai mulți lideri europeni au cerut accelerarea producției interne de armament și reducerea dependenței de tehnologia americană. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit deschis despre necesitatea trecerii la o „economie de război”, și a criticat deschis ritmul și eficiența industriei europene de apărare.

Faptul că un ministru al Apărării dintr-un stat NATO discută public despre posibilitatea „spargerii” restricțiilor software ale unui sistem american de armament sugerează că scenariul unei limitări a accesului la infrastructura digitală americană este luat în calcul la nivel politic și militar.